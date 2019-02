Stiri pe aceeasi tema

- Incurajat de aburii alcoolului, un tanar a mers sa dea spargere la un magazin din Slatina, insa s-a trezit blocat inauntrul sau. Dupa ce a observat ca a fost prins de jandarmi, hoțul a fugit sa se ascunda in raftul cu pufuleți.Grozavia a avut loc joi noapte, la ora 02.

- In zorii zilei de miercuri, Politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Hunedoara, au depistat in trafic pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Hunedoara, un barbat in varsta de 58 de ani, in timp ce conducea autoturismul personal sub influenta bauturilor alcoolice, iar in urma testari cu…

- Un barbat de 43 de ani, din judetul Satu Mare, urmarit la nivel national, pe numele caruia judecatoria Satu Mare a emis mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea la data de 30 iunie 2015, pentru infractiunea de furt, a fost prins la sfarsitul saptamanii trecute, de politistii din cadrul Politiei…

- Un baimarean nu a reusit nici sa sustraga medicamente dintr-o farmacie in care intrase prin efractie, nici sa foloseasca telefonul mobil pe care l-a sustras anterior dintr-un local public. A fost prins in flagrant si retinut pentru 24 de ore. Duminica dimineata, la ora 06.05, politistii din cadrul Biroului…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 1 Politie Rurala Targoviste au oprit, joi, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din Bucsani, insa soferul nu a stat pasiv. Pentru ca a primit amenda, un soferul a sunat la 112 sa spuna ca politistii sunt bauti.

- Polițiștii din Gherla au identificat ieri un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice care avea și permisul suspendat. In aceasta dimineata, politistii rutieri din Gherla au dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de un barbat in varsta de 62 de ani, din Bunesti, care aseara, in jurul orelor…

- Un barbat de 38 de ani, din comuna Ulma, s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost oprit de politisti in timp ce se afla la volanul unei masini, sub influenta alcoolului si fara permis de conducere.Incidentul s-a petrecut luni seara, in jurul orei 23.00, cand o patrula din cadrul Politiei Orasului…