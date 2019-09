Stiri pe aceeasi tema

- Un hot care s-a strecurat intr-o locuinta din orasul Folkestone, sud-estul Angliei, si a furat carduri bancare si sticle de vin, a fost prins cu ajutorul testelor ADN dupa ce a muscat dintr-o placinta cu peste in timp ce se afla in casa pe care o jefuia, relateaza joi Press Association.Jan…

- FOTO – Arhiva In urma unei sesizari, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au depistat un tanar imediat dupa comiterea unui furt. Prejudiciul a fost recuperat. Conform investigațiilor efectuate, la data de 7 august, in jurul orei 20:00, cel in cauza – un tanar in varsta de 20 de ani,…

- Caii, vacile sau caprele nu mai pot fi crescute in centrul orașului Deva. Consiliul Local a promovat o hotarare de interzicere a creșterii animalelor mari, dupa la Primarie s-au primit sesizari cu privire la creșterea animalelor intr-o gospodarie de langa ștrandul municipal. Amenda prevazuta de noul…

- Jodie Holness si partenerul ei, Saxon Warman, s-au mutat recent in noua lor casa din Folkestone (port la Canalul Manecii, in sud-estul Angliei, in comitatul Kent) si si-au dorit sa aiba si un animal de...

- Cele 31 de persoane, cercetate de politistii din Constanta pentru furturi din locuinte, au dat lovituri in orase din 15 judete, in urma perchezitiilor politistii confiscand sapte autoturisme, 15.000 de euro, bijuterii din aur, zeci de telefoane mobile si cartele telefonice, anunța news.ro.Potrivit…

- Pompierii militari si cei voluntari intrevin in aceste momente la patru locuinte inundate, trei la Viseu de Sus si una la Borsa. Ploaia care a fost in aceasta dupa-masa a facut ca cele patru gospodarii sa se inunde datorita torentilor care au coborat de pe versanti. Echipajele intervin cu motopompe…

- Trei oameni au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un bloc de locuinte din Paris. De asemenea, 27 de persoane au fost ranite, inclusiv un salvator. In jur de 200 de pompieri si 50 de masini au fost mobilizate pentru a stinge flacarile.

- Guvernul a aprobat scoaterea din Fondul de rezerva a unor locuinte modulare si a unor produse precum paturi, saltele, paturi, in valoare totala de 238.500 de lei, pentru persoanele afectate de fenomenele meteo periculoase din judetul Alba, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu,…