- Un tanar in varsta de 30 ani, din Campulung Moldovenesc, a sunat la 112 si a sesizat ca a surprins in flagrant un furt in municipiul Suceava, mai mult, sesizand ca a fost lovit de hotul care a iesit dintr-un magazin spart. Dupa cercetari a rezultat insa ca cel care a sunat la 112 este chiar hotul, ...

- Poliția din Suceava a fost solicitata de o tanara in varsta de 19 ani, din Constanța pentru o situație cel puțin neobișnuita. Fata le-a povestit oamenilor legii cum in urma cu puțin timp a fost protagonista unei partide de amor la care au mai participat doi barbați.

- Polițiștii din Suceava ancheteaza un caz inedit! Aceștia cerceteaza o intamplare prin care a trecut o prostituata, care a sunat la 112 și i-a anunțat pe oamenii legii ca a fost platita cu bani falși.

- Doi gorjeni aflați la o carciuma in Targu Jiu au sunat la 112 pentru a anunța un incendiu pe care il vedeau prin fereastra. Situația a fost povestita pe pagina de socializare a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj....

- Un adolescent de doar 15 ani a fost nevoit sa spune la Poliție ca sa scape de bataile mamei sale. S-a intamplat la Suceava, unde baiatul, satul sa fie lovit de femeia care i-a dat naștere, a sunat la 112. Femeia a continuat, insa, sa-l loveasca și de fața cu polițiștii.

- Baiatul in varsta de 15 ani locuieste in municipiul Falticeni din judetul Suceava. Adolescentul a fost nevoit sa sune la 112 si sa reclame ca mama sa il agreseaza. Femeia se afla sub influenta bauturilor alcoolice cand s-a petrecut incidentul.

- O femeie din Suceava batuta de soț a reușit sa alerteze poliția trimițand un SMS unei vecine, care a sunat la 112. Polițiștii au vazut in ce stare se afla victima și au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. Agresorul nu mai are voie sa se apropie de ea in acest interval de timp.…