Polyana Viana (26 de ani), una dintre vedetele circuitului UFC, a fost in centrul atentiei dupa ce l-a batut crunt pe un barbat care a incercat sa o jefuiasca.

Totul s-a intamplat sambata, in Rio de Janeiro, in jurul orei 20:00. Luptatoarea astepta o masina comandata de pe aplicatia Uber, in fata unui complex de apartamente din Jacarepagua: "S-a asezat langa mine, m-a intrebat cat e ceasul, i-am spus, insa am vazut ca nu vrea sa plece. Am vrut sa-mi mut telefonul, insa el mi-a spus: 'Da-mi telefonul. Nu incerca sa reactionezi pentru ca am o arma'.

