- Grupul informatic american Apple va lansa, luna viitoare, trei noi telefoane iPhone, inclusiv unul cu cel mai mare display prezentat vreodata de compania americana, care va avea diagonala de 6,5 inci, transmite Bloomberg.

- Turcii isi distrug iPhone-urile cu ciocane sau le dau foc, arunca bautura Coca-Cola la toaleta, dupa ce Erdogan a indemnat la boicotul produselor americane, intr-un discurs de miercuri, ca raspuns la sanctiunile impuse de SUA, potrivit Daily Mail. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis ca va boicota toate electronicele produse de americani, precum cele ale companiei Apple si a oferit alternative necunoscute pentru produse de tipul iPhone, potrivit Bloomberg.

- Cei de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co au declarat pentru Bloomberg ca virusul nu ar fi fost introdus de un hacker in sistem. „Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a mai fost ținta atacurilor cu viruși in trecut, insa este prima data cand un astfel de atac a afectat liniile…

- Daca vreți sa va mutați in alta țara sau daca vreți doar sa calatoriți, este bine sa știți ca majoritatea celor mai scumpe orașe din lume se gasesc in Europa. Vreți o masă ieftină la restaurant? În niciun caz nu mergeți la Geneva. Orașul elvețian a fost desemnat cel…