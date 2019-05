Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit pe Autostrada Bucuresti Pitesti in jurul kilometrului 23. Un microbuz care transporta 14 oameni de la locul de munca din Capitala s-a ciocnit cu o duba, o femeie a murit si alți sase oameni au fost raniti. Trei dintre ei sunt in stare grava. Soțul femeii care a murit se afla și el in…

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

- Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc Brila a organizat vineri 12 aprilie 2019 &ldquoBursa general a locurilor de munc&ldquo.Acest eveniment a avut loc astfel municipiul Brila la Sala Polivalent Danubius oraul Furei la Casa de Cultur a oraului Furei oraul Insurei la Sala de edine a Primrie...

- La bursa generala a locurilor de munca organizata vineri de AJOFM la Iasi si la Pascani au participat 99 agenti economici, cu o oferta de 1.545 locuri de munca vacante. Din cele 960 de persoane prezente la eveniment, 671 persoane au fost selectionate in vederea sustinerii interviului, iar 45 solicitanti…

- Aproape 30.000 de persoane au venit vineri la Bursa Generala a Locurilor de Munca, unde au gasit peste 44.600 de oferte, iar 911 persoane au fost angajate pe loc, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), organizatorul evenimentului, potrivit agerpres.ro.Potrivit…

- Un medic veterinar roman a participat la salvarea animalelor de la o gradina zoologica din Fașia Gaza, care se aflau intr-o zona de conflict, bolnave și subnutrite. Organizația de protecție a animalelor "Four Paws" (Patru Labuțe) a reușit, dupa mai multe incercari, cea mai mare acțiune de eliberare…

- Anul trecut, inspectorii de munca buzoieni au aplicat amenzi record firmelor depistate ca folosesc munca la negru. ITM a descoperit peste 400 de persoane fara contracte de munca si au dat sanctiuni in valoare e peste 2 milioane de lei. Conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca a prezicat ca, pe…