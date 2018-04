Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de parlamentare britanice s-au mobilizat pentru a incuraja femeile sa-si traga la raspundere angajatorii si sa ceara sa fie luate masuri impotriva diferentelor de salarii intre barbati si femei. Grupul de parlamentare, condus de parlamentara laburista Stella Creasy, lanseaza luni o…

- Lucian Stanciu-Viziteu, deputat de Bacau, a anunțat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, lansarea campaniei „Fara penali in funcții publice” prin care USR va strange 500.000 de semnaturi pentru revizuirea Constituției. USR vrea sa dea un semnal ca nu tolereaza situația actuala, prezența penalilor…

- Un fost student canadian a pledat vinovat pentru uciderea a șase barbați care se rugau intr-o moschee din Quebec in ianuarie 2017, scrie The Guardian. Alexandre Bissonnette a spus tribunalului din Quebec, care a...

- Ambitia, tenacitatea si perseverenta sunt atributele care au ajutat-o pe Raluca Ada Popa, o tanara sibianca, sa fie recunoscuta la nivel mondial ca fiind un geniu al informaticii. Raluca Ada Popa e o tanara pe care, daca ai vedea-o pe strada, ai spune despre ea ca e frumoasa. Dar daca o auzi…

- Facebook inregistreaza datele cu privire la apelurile și SMS-urile utilizatorilor, au descoperit fanii care au conturi pe rețeaua sociala, scrie The Guardian . Pe masura ce utilizatorii au inceput sa iși ștearga conturile in cadrul campaniei #DeleteFacebook, oamenii au inceput sa aiba tot felul de surprize…

- Dupa ce a blamat presa pentru reactia lacrimogena avuta la moartea lui Andrei Gheorghe, realizatorul de televiziune ridica problema discriminarii in media, confirmata de jurnalista de la TVR. Intr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, Marina Almasan releva faptul ca regretatul Andrei Gheorghe…

- Timp de noua luni politistii din Caras-Severin desfasoara in toate orasele din judet o noua campanie de prevenire. Pana la sfarsitul anului, oamenii legii vor desfasura Campania de informare a instructorilor si cursantilor scolilor de soferi reprezentative de pe raza judetului Caras - Severin: „Zero…

- DECLARAȚIE POLITICA Anularea diferentelor de salarii si pensii intre femei si barbati, un deziderat extrem de necesar in Romania Organizatia de Femei a Grupului European al Socialistilor si Democratilor (PSE

- Camera de Comert Timis a lansat un nou proiect: SIA Vest – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale. Scopul proiectului este stimularea ocuparii și creșterea numarului de locuri de munca prin furnizarea de cursuri de competente antreprenoriale pentru 360 de persoane, stagii de pratica pentru 44 de persoane…

- Pana sa inceapa sedinta Comitetului Executiv National, in care sa se stabileasca o serie de chestiuni ce tin de apropiatul Congres la de la finele acestei saptamani, Liviu Dragnea a adus in discutie o posibila schimbare, la nivelul conducerii PSD. Si anume varianta ca in Partidul Social Democrat sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inainte de sedinta CEx, ca partidul va avea opt vicepresedinti, unul pentru fiecare regiune, opt dintre acestia fiind barbati, iar opt femei.

- Sase noi decese provocate de gripa au fost confirmate de catre medici, fiind vorba despre patru barbati si doua femei. Niciunul dintre pacienti nu a fost vaccinat antigripal, toti avand boli cronice. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 68.Citeste si: Vicele CSM, mesaj de SUSTINERE…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- Ionut Lupescu, care a fost pana acum functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat oficial, luni, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal programate la 18 aprilie. Campania fostului international se va desfasura sub sloganul "Ionut Lupescu - Din nou pentru...

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. La scurt…

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- "Salveaza Iasul" este o campanie civica, de informare a cetatenilor asupra drepturilor pe care le au atunci cand abuzurile din domeniul urbanismului/constructiilor ii afecteaza in mod direct. Salveaza Iasul este o campanie de constientizare cu privire la distrugerea orasului si a calitatii vietii din…

- Actorul Claudiu Bleont va colabora cu TVR 2 pentru emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, pe care o va prezenta alaturi de Marina Almasan. Bleont il va inlocui in rolul de coprezentator al emisiunii pe Mircea Radu, care va prezenta show-ul „Ie, Romanie” de…

- Zi mare pentru Marina Almasan! Cautarea a luat sfarsit, iar realizatoarea emisiunii „Femei de 10, Barbati de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, la TVR 2, ne-a surprins de Ziua Indragostitilor cu un anunt legat de... viitorul sau partener de prezentare. Pentru simpatica vedeta, micul Cupidon…

- UNICEF a lansat un proiect prin care indeamna impatimiții de jocuri video sa ”imprumute” puterea de procesare a placilor lor vide pentru a mina Ethereum, a doua moneda virtuala ca popularitate din lume, dupa Bitcoin. Scopul il constituie ajutarea copiilor din Siria, scrie The Guardian . Proiectul se…

- Guvernul a decis ca firmele care au mai mult de 50 de angajați, indiferent ca sunt instituții de stat sau firme private, trebuie sa angajeze un expert in egalitatea de șanse intre femei și barbați. De asemenea, societațile comerciale pot opta pentru trimiterea unuia dintre angajați la cursuri de formare…

- Patru femei și doi barbați cu varste cuprinse intre 24 și 48 de ani, din județul Dolj, au patruns, la sfarșitul saptamanii trecute, intr-un imobil situat pe raza municipiului Arad de unde, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au sustras bijuterii de aur in valoare de 10.000 de lei.…

- Zece copii cu diabet au primit dispozitive care le vor creste independenta Dispozitiv de monitorizare continua a diabetului. Foto: .sprijinpentrudiabet.ro. Zece copii diagnosticati cu diabet insulino-dependent de tip 1 au primit zece dispozitive de monitorizare…

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…

- Partidul Democrat din Moldova dela a inceput campania electorala pentru alegerile parlamentare din 2018. Cel puțin aceasta arata ultimile imagini aparute pe rețelele de socializare, unde un grup de activiști din partea democraților impart gazete și pliante cetațenilor.

- Pasiunea Marinei Almasan pentru palarii este cunoscuta, iar simpaticul accesoriu vestimentar i se potriveste perfect. Realizatoarea si prezentatoarea emisiunii „Femei de 10, Barbati de 10”, de pe TVR 2, este un fan declarat al palariilor, pe care le poarta cu diverse ocazii.A

- Politia din capitala Iranului a arestat 29 de femei care au fost acuzate ca au fost „pacalite” sa se alature protestelor de strada fata de o lege care face ca purtarea hijabului sa fie obligatorie, scrie The Guardian.

- Dupa ce lansa acum doi ani Battlezone 98 Redux, Rebellion anunța ca Battlezone: Combat Commander va veni pe 2 martie. Așa cum Battlezone 98 Redux reprezinta remasterizarea originalului FPS/RTS din 1998, așa și Battlezone: Combat Commander il aduce in era moderna pe Battlezone 2, din 2000.…

- Copiii vor fi in siguranta in drum spre scoala, cu ajutorul bunicilor. Politia a lansat o campanie in acest sens, care presupune mobilizarea varstnicilor la trecerile de pietoni, pentru a-i ajuta pe cei mici sa traverseze strada.

- Interviul realizat de Morgan va fi difuzat duminica seara, de ITV. Din acesta, a fost extras si facut public un fragment in care Donald Trump sustine ca nu este un feminist, insa ii marturiseste lui Morgan ca are un respect „extraordinar" pentru femei. Presedintele american i-a spus fostului prezentator…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad a lansat proiectul „Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest”, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul principal al proiectului il constituie sprijinirea și dezvoltarea antreprenoriatului ca forma…

- Sala ,,Filip Lazar” a Filarmonicii ,,Oltenia” Craiova, va gazdui sambata, 20 ianuarie, de la ora 11.00, lansarea romanului “O mie și una de femei. Amintirile unui hedonist”, de Ion Munteanu, publicat la Editura Eikon, București. Despre carte vor vorbi: Valentin ...

- Guvernul Scotiei planuieste sa interzica fabricarea si vanzarea betisoarelor din plastic pentru curatarea urechilor, intr-un demers destinat reducerii cu 50% a poluarii apei de catre aceasta tara, scrie The Guardian, conform news.ro.Lansand o consultare publica cu privire la aceasta propunere,…

- Viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria vor avea loc la 8 aprilie, cea mai apropiata zi de duminica in care poate avea loc scrutinul, conform noii legi, a anuntat joi presedintele ungar Janos Ader, intr-o declaratie citata de agentia de presa MTI, informeaza agerpres.ro. Campania electorala…

- Postul BBC este investigat de guvernul britanic, dupa ce o jurnalista a reclamat inegalitatile salariale. Carrie Gracie a demisionat, dupa ce a sustinut ca doi colegi care fac aceeasi munca sunt platiti cu 50% mai mult decat ea.

- Joi, 4 ianuarie 2018, Consiliul Judetean al Elevilor Constanta a lansat cea mai mare campanie anti bullying in folosul elevilor constanteni.In Romania, cifrele privind fenomenul de bullying sunt ingrijoratoare conform unui studiu efectuat de Fundatia Salvati Copiii. Astfel, 1 din 4 copii este umilit…

- In conformitate cu legislația in vigoare, acest lucru se obține la data la care se atinge varsta standard de pensionare și daca este efectuat cel puțin stagiul minim de cotizare. Citeste si Concediul si indemnizatia de crestere a copilului 2018. Cum se obtin si ce s-a schimbat anul acesta…