Un grup de militanţi cere să se organizeze al doilea referendum pentru Brexit "Vrem sa fim siguri ca britanicii au un cuvant de spus referitor la optiunile care ne sunt prezentate", a explicat deputata conservatoare Justine Greening.



Partidul Conservator britanic, aflat la guvernare, a exclus convocarea unui al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar premierul Theresa May, care este si lidera partidului, sustine cu virulenta acordul de "divort" negociat luni la rand cu Bruxellesul.



Parlamentul britanic urmeaza sa se pronunte la 11 decembrie cu privire la acest acord, privit cu ostilitate atat de sustinatorii Brexit-ului,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O petitie cu 'peste un milion de semnaturi' pentru un al doilea referendum cu privire la Brexit a ajuns la reședința premierului Theresa May, relateaza luni AFP si dpa. Din grupul de militanti pentru un nou referendum fac parte deputati de toate orientarile politice 'Vrem sa fim siguri ca…

- Potrivit raportului realizat de Institutul national de cercetari economice si sociale (NIESR), produsul intern brut al Regatului Unit pe cap de locuitor ar scadea cu 3% pe an, iar la finele primului deceniu in afara Uniunii Europene comertul total dintre Marea Britanie si bloc s-ar diminua cu 46%,…

- Acordul de Brexit negociat de guvernul premierului britanic Theresa May ar "saraci" Marea Britanie cu 100 de miliarde de lire pe an si ar determina o scadere a valorii economiei britanice de 3,9% pe an, pana in 2030, indica o analiza independenta citata luni de Press Association. Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Theresa May, pe 14 noiembrie, la Londra, la invitatia premierului britanic, au declarat vineri surse oficiale pentru Agerpres. Potrivit surselor citate, intalnirea dintre…

- Conform aceluiasi sondaj, a carui publicare coincide cu lansarea in Scotia a campaniei Pentru un Vot popular, aproape trei cincimi dintre scotieni (59%) sustin organizarea unui vot cu privire la termenii acordului final de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar 41% se opun acestei…

- Deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova au semnat astazi petiția inițiata de Partidul Acțiune și Solidaritate, prin care adepții Maiei Sandu cer instituțiilor europene sa investigheze furturile din sistemul bancar al țarii.

- "Cand vom parasi Uniunea Europeana, vom institui un sistem de imigratie care pune capat, o data pentru totdeauna, liberei circulatii" a cetatenilor europeni in Regatul Unit, a declarat May intr-un comunicat in care precizeaza ca acesta va fi un sistem "bazat pe competentele lucratorilor, si nu pe originea…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat vineri, dupa sedinta comitetului executiv al PSD, ca nimeni nu pleaca din partid chiar daca se va incerca excluderea, subliniind ca niciunul dintre contestatari nu si-a sc...