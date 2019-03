Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de migranti au deturnat o nava comerciala care ii salvase din largul coastelor libiene si care se indreapta acum spre Malta, au anuntat miercuri ministrul de interne italian Matteo Salvini si autoritatile malteze, potrivit Reuters. Cei 108 migranti au fost salvati de pe mare de nava comerciala…

- Cargobotul "Elhiblu 1“, care a salvat un grup de migranți in Marea Mediterana și ii aducea inapoi la Tripoli, a fost forțat sa inverseze ruta și se indreapta acum spre Malta. Deturnarea, raportata de ministrul Matteo Salvini, a avut loc cand nava se afla la doar șase mile distanta de Tripoli, potrivit…

- ONG-ul german Sea-Watch a anuntat marti ca a sesizat Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) impotriva Italiei dupa refuzul sau de a primi 47 de migranti salvati in Marea Mediterana, relateaza AFP. Cei 47 de migranti au fost salvati in urma cu 10 zile in largul coastelor Libiei de…

- Oficiali ai guvernului populist italian au ajuns la un compromis in noaptea de miercuri spre joi pentru a primi in tara zece migranti debarcati miercuri in Malta, dupa un acord intervenit intre opt state din Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters. "Exista o linie comuna in cadrul guvernului: porturi…

- Romania si-a exprimat disponibilitatea de principiu, alaturi de alte state membre, pentru preluarea a cinci migranti dintre cei ce au ajuns, recent, pe coastele Maltei, gestul fiind unul "punctual de solidaritate", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis marti AGERPRES.…

- Peste 300 de migranti salvati acum o saptamana in largul Libiei de catre un ONG spaniol urmeaza sa ajunga vineri dimineata intr-un port din sudul Spaniei, in timp ce Italia si Malta au refuzat sa-i primeasca, relateaza AFP, potrivit hotnews.ro.

