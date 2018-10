Un grup de locatari din sectorul Ciocana au renovat terenul de sport din curtea blocului

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost la un pas sa fie lovit de un automobil pe strada Vadul lui Voda din sectorul Ciocana al Capitalei.Pietonul traversa strada pe o trecere de pietoni, iar un sofer care se grabea nu i-a cedat.Din fericire, barbatul nu a patit nimic.

- Blocul afectat in urma exploziei de sambata seara, urmeaza sa fie reparat. Potrivit viceprimarului Capitalei, Nistor Grozavu, prima etapa a lucrarilor consta in realizarea planseelor, dupa care se va repara peretele exterior si peretii interiori.

- Lucrarile de intarire in apartamentele afectate in urma exploziei din sectorul Rașcani al Capitalei au continuat și noaptea trecuta. Intre timp, la cortul instalat in curtea blocului oamenii au venit sa aduca produse alimentare si haine.

- Interventia pompierilor continua. In aceste momente, cu ajutorul unei macarale salvatorii incearca sa deblocheze placile din beton pentru a evita prabusirea acestora. Pentru acest lucru au fost aduse 11 utilaje.

- Cercetari in cazul blocului distrus de un incendiu in sectorul 5 O singura persoana ranita în incendiul din noaptea trecuta la un bloc din sectorul 5 al Capitalei a ramas internata: un pompier aflat la spitalul Bagdasar. Celalalt ranit a fost externata ieri, alti 5 oameni au primit îngrijiri…

- Constructorul blocului care a luat foc noaptea trecuta in Sectorul 5 al Capitalei este Ilie Ionița, un apropiat al clanului Camataru, reținut pentru evaziune fiscala acum cațiva ani, dupa ce a construit pe persoana fizica 20 de blocuri și a vandut 500 de apartamente fara sa plateasca taxe, potrivit…

- Accident rutier in sectorul Ciocana al Capitalei. Doua masini s-au ciocnit violent la intersectia bulevardului Mircea cel Batran cu strada Ion Dumeniuc.In urma impactului, un automobil s-a rasturnat, iar celalalt a ajuns pe acostament.

- Hote nefunctionale, ceaune sudate si tigai subtiri, unele dintre care nici nu incap pe aragaz, au fost depistate in opt gradinite din sectorul Ciocana al Capitalei. Despre aceasta a anuntat primarul interimar, Ruslan Codreanu, la sedinta operativa de la Primarie, transmite IPN.