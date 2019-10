Iti spune ceva carnea de seitan? Noile tendinte vin din Germania

In contextul cresterii constientizarii in ceea ce priveste alimentatia sanatoasa si alternativele bio in general, romanii aleg tot mai des sa-si diversifice alegerile. Un studiu in derulare, realizat de GoVeggie.ro, arata ca 46% dintre romanii care sunt atenti la ceea ce… [citeste mai departe]