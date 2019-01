Stiri pe aceeasi tema

- Datele, publicate pe un cont de Twitter, mai includ adrese, scrisori personale si copii ale cartilor de identitate, potrivit radioteleviziunii publice. Identitatea hackerilor si motivul lor nu sunt cunoscute. Cu exceptia AfD de extrema dreapta, toate marile partide germane sunt afectate de acest…

- Hackerii au postat pe Twitter datele personale ale sute de politicieni germani din partidele majore, inclusiv detaliile cardurilor de credit și numerele de telefon, transmite televiziunea ARD, citata de Reuters.

- Datele personale ale unui numar de aproape 1.000 de nord-coreeni care s-au refugiat in Coreea de Sud au fost divulgate in urma piratarii unei baze de date apartinand agentiei insarcinate cu integrarea lor, a anuntat vineri Ministerul sud-coreean al Unificarii, relateaza Reuters.

- Rusia a elaborat un proiect legislativ vizand impiedicarea scurgerilor de date personale din cadrul institutiilor publice, dupa ce in spatiul public au aparut detalii ale unor presupusi agenti de informatii, care ar fi fost implicati in operatiuni clandestine in strainatate, informeaza Reuters preluata…

- Germania a decis sa impuna sanctiuni, inclusiv interzicerea accesului in spatiul Schengen, pentru 18 cetateni sauditi suspectati ca ar fi implicati in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi si a cerut din nou Riadului sa faca lumina completa in acest caz, informeaza EFE, AFP si Reuters, potrivit…

- Alice Weidel, co-liderul Alternativei pentru Germania (AfD), grupare de extrema-dreapta, a acuzat presa vineri ca incearca sa o discrediteze, dupa ce au aparut informatii privind donatii nejustificate catre partidul sau, scrie Reuters.AfD, cel mai mare partid de opozitie din Germania, a avut…

- Datele personale ale clientilor sunt folosite "ca o arma cu eficienta militara" de catre companii care vizeaza cresterea profitului, a denuntat miercuri la Bruxelles directorul Apple, Tim Cook, transmit Reuters si AFP. Directorul Apple - a carui companie a reusit pana acum sa evite scandalurile legate…