Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de salvare spaniole sunt in cautarea a cel putin 20 de persoane date disparute de pe o barca cu migranti aflata in deriva pe Marea Mediterana, dupa ce miercuri un feribot de pasageri a salvat 27 de persoane aflate in ambarcatiune, informeaza Reuters potrivit Agerpres Numarul migrantilor…

- Iranul nu va porni un razboi impotriva niciunei tari, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, la o zi dupa ce Statele Unite au anuntat desfasurarea de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu pe fondul cresterii tensiunilor dintre Teheran si Washington, informeaza Reuters. Temerile…

- Presa internationala a relatat despre condamnarea liderului PSD Liviu Dragnea. Bloomberg a titrat ca „cea mai puternica persoana din Romania a fost trimisa la inchisoare pentru coruptie”, in timp ce Reuters noteaza ca PSD a slabit independenta justitiei de cand a venit la putere in 2016, potrivit…

- Nisipurile de Aur este o destinație excelenta de stat la plaja, dar mai ales pentru distracție, dat fiind și faptul ca stațiunea intreține pe toata perioada sezonului estival o mulțime de evenimente culturale, inclusiv festivaluri de muzica, dansuri bulgarești sau petreceri pe plaja. Daca nu ți-ai facut…

- Potrivit firmei de consultanta Deloitte, rezervele de gaze naturale ale Romaniei din Marea Neagra ar putea pune in discutie pozitia dominanta a grupului rus Gazprom pe piata de furnizare de gaze naturale din Europa Centrala si de Est. Accesarea resurselor din Marea Neagra ar putea diversifica sursele…

- Un total de 85 de migranti au fost salvati de la bordul unei ambarcatiuni din lemn in largul coastelor Maltei, a anuntat sambata armata malteza, relateaza DPA si Reuters. Operatiunea survine la o zi dupa ce in naufragiul unei ambarcatiuni in Marea Mediterana in largul coastelor tunisiene…

- Fortele Navale Romane analizeaza posibilitatea achizitionarii unor noi drone, in cadrul planurilor de extindere si modernizare. Scopul este de a contracara Rusia. Declaratia a fost facuta de seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Alexandru Mirsu, citat de Defense News.…

- Marina romaneasca ia in calcul posibilitatea achiziționarii unor noi drone, in cadrul planurilor de modernizare și de extindere. Asta a declarat viceamiralul Alexandru Mirsu, șeful Statului Major al Forțelor Navale, conform publicației americane Defense News. Pe fondul intensificarii tensiunilor Rusiei…