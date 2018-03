Stiri pe aceeasi tema

- 53 de trupe din judetul Iasi si una din Focsani vor evolua pe cele doua scene ale Luceafarului, in trei sectiuni distincte, pe categorii de varste. Astfel, vor evolua pe scena atat elevi din clasele I-IV, dar si din ciclul gimnazial si liceal. Cei 727 de elevi artisti care vor participa la festival…

- Cu prilejul Centenarului Marii Uniri de la 1918, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a proclamat anul 2018 drept Anul Omagial al unitatii de credinta si de neam. Pentru a marca acest fapt, in decursul acestui an, Patriarhia Romana prin Sectorul teologic-educational a propus diferite manifestari…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta organizeaza sambata, 17 martie 2018, urmatoarele competitii scolare: Olimpiada de informatica, incepand cu ora 9.00, in urmatoarele centre de concurs:Liceul Teoretic "Ovidius" Constanta si Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta. Participa 110 elevi, iar…

- Echipa ArmyBot a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia va participa, in perioada 23-25 martie, pentru prima data, la concursul de robotica ,,BRD First Tech Challenge Romania” la Sala Polivalenta din București. In urma acestei intreceri, echipele castigatoare vor reprezenta Romania…

- Salonul Internațional de carte de la Paris iși deschide vineri portile pentru publicul larg, dupa ce joi seara, cea de-a 37-a ediție a fost inaugurata de președintele Emmanuel Macron și ministrul culturii francez.

- In urma centralizarii și inregistrarii rezultatelor de la Olimpiada Județeana de limba rusa moderna a fost stabilit lotul olimpic care va reprezenta județul Suceava la etapa naționala a competiției, ce va avea loc in perioada 30 martie - 3 aprilie, la Sighetu Marmației, județul Maramureș. Lotul ...

- Noua elevi salajeni s-au calificat la etapa nationala a Olimpiadei de limba și literatura maghiara “Mikes Kelemen” ediția 2018, ce va avea loc la Aiud, intre 5 si 7 aprilie: Kiraly Anna Școala Gimnaziala Nr.1 Borla, clasa a V-a, profesor Varga Dora Dorotya; Kerezstes Anna Dorottya, clasa a VI-a, Școala…

- Barbatul acuzat ca i-a furat actritei Frances McDormand statueta Oscar la petrecerea de dupa ceremonie are un cazier lung de condamnari pentru furt, relateaza joi Press Association, citand documentele ale instantei. Terry Bryant, de 47 de ani, a pledat miercuri nevinovat la acuzatia ca i-a furat lui…

- Astfel, 21.891 de elevi din intreaga tara vor participa direct la actiunile de educatie ecologica organizate pe perioada desfasurarii concursului organizat de EcoStuff Romania, in parteneriat cu Continental Anvelope Romania si LIDL. Cei mai silitori elevi vor participa in luna august la o tabara de…

- PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA, prin MUZEUL DE ISTORIE, impreuna cu cei doi parteneri Muzeul de Arta „Ion Irimescu” Falticeni si Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Valcea, cu prilejul aniversarii centenarului Marii Uniri organizeaza Proiectul expozițional si concursul pentru elevi- „Marea Unire. Unitate…

- ANUNȚ Lansare proiect expozițional si concursul pentru elevi „Marea Unire. Unitate prin arta” PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA, prin MUZEUL DE ISTORIE, impreuna cu cei doi parteneri Muzeul de Arta „Ion

- Cele doua sesiuni de simulare vor avea loc in zilele de 4 martie si 12 mai 2018, la toate specializarile celor patru facultati ale universitatii: Medicina, Medicina Dentara, Farmacie, Bioinginerie Medicala, Asistenta Medicala Generala, Nutritie si Dietetica, Tehnica Dentara, Balneo-fiziokinetoterapie…

- «Grupa 2005» a Unirii Slobozia a participat, in perioada 23-25 februarie 2018, la «Enjoy Sports Winter Cup», turneu organizat la Brașov. La aceasta competiție s-au inscris 22 de echipe. Profesorul Ion Ionescu a inscris doua echipe, cea de-a doua fiind alcatuita in proporție de 70% din copii nascuți…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Romania va participa, in premiera, la Targul International de Carte de la Minsk, in perioada 28 februarie - 4 martie, cu un stand national organizat de Ambasada Romaniei in Republica Belarus si de Institutul Cultural Roman de la Varsovia, conform unui comunicat de presa comun al celor doua institutii,…

- Evenimentul a fost inscris de organizatori - enoriasi ai Parohiei „Sfintii Trei Ierarhi” din Galati - la Concursul National Artistic „Unirea – libertate si unitate”, initiat de Patriarhia Romana. Este de remarcat ca multi dintre membrii comitetului de organizare sunt ei insisi la varsta copilariei.

- In urmatorii trei ani, Municipalitatea saceleana intenționeaza sa realizeze toate demersurile pentru construirea unei școli in cartierul Garcini, cu populație preponderent rroma. Potrivit primarului Municipiului Sacele, Virgil Popa, valoarea investitiei este estimata la 26.075.984 lei, cu tot cu TVA…

- Prima editie a Concertului caritabil „Franturi de zambete” a avut loc sambata, 17 februarie, la Galati. Evenimentul s-a desfasurat cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, in sala „Aula Magna” a Facultatii de Istorie, Filosofie si Teologie din cadrul Universitatii…

- Ingrașamantul ecologic pentru orice cultura, centura care le vine in ajutor celor care sufera de inima sau dispozitivul care atentioneaza soferii la trecerea peste calea ferata. Toate, inventate de liceeni.

- Marti, 13.02.2018 de la ora 12,00 in sala mica de sedinte a Palatului Administrativ va avea loc Sedinta Comisiei de Dialog Social. ORDINEA DE ZI – Analiza comasarilor unitaților de invațamant din județul Satu Mare – ”Investind in educație, combateți cu adevarat saracia!” – Scrisoare deschisa FSE ”SPIRU…

- Școala Internaționala Americana din București (AISB) organizeaza, intre 9 și 10 februarie, competiția internaționala de robotica CEESA First Tech Challenge Championship, in care 130 de elevi din...

- In perioada 9-11 februarie, ARDOR - Asociația Romana de Dezbateri, Oratorie și Retorica, și Clubul de Dezbateri "CNPR Debate Club", in colaborare cu Colegiul Național "Petru Rareș","Interact Suceava – Bucovina" și "Rotary Club ...

- Scoala Internationala Americana din Bucuresti (AISB) organizeaza, intre 9 si 10 februarie, competitia internationala de robotica CEESA First Tech Challenge Championship, in care 130 de elevi din mai multe tari din Europa isi vor dovedi creativitatea, capacitatea de inovare, priceperea si perspicacitatea…

- Scoala Gimnaziala din Varvoru de Jos, judetul Dolj, a gazduit marti, 6 februarie, o intrunire a Grupului parohial de tineri coordonati de preotul Ionel Marcu, de la Parohia „Sfanta Tatiana” – Ciutura si de prof Maria Mitrea. Intalnirea a avut ...

- Criptomoneda a scazut cu peste 20%, ajungand sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima data din noiembrie. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie. Alte criptomonede s-au depreciat De asemenea,…

- Presedintele Societatii Culturale „Stefan cel Mare – Bucovina", prof. dr. Mugur Andronic, a predat personal un lot de carte de uz scolar Gimnaziului si Liceului „Mircea Eliade" din centrul raional Nisporeni (Republica Moldova). Cele 300 de carti au fost colectate si ...

- Un robot care ia decizii singur si recunoaste culori si imagini este creat de 10 elevi din Targu-Jiu pentru a se califica la o competitie din SUA. Acum, robotul este functional in proportie de 75%, dar trebuie terminat pana in 3 martie.

- Academia de Fotbal Farul Constanta va participa cu sase echipe la Brasov Indoor Cup 2018, cel mai mare turneu international de fotbal in sala pentru copii si juniori din sud estul Europei. Academia constanteana va fi reprezentata de grupele 2009, 2007 cu doua echipe , 2006 cu doua echipe si 2005. Primii…

- Duminica, 28 ianuarie a.c., a avut aloc o prima etapa din cadrul Concursului Național Cultural-Artistic al Patriarhiei Romane, intitulat ,,Unirea: Libertate și Unitate”, anul acesta fiind declarat ,,Anul omagial al unitații de credința și de neam’’ și ,,Anul comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din…

- Prima echipa suceveana care va intra in focul competitiilor oficiale este cea de volei masculin. In prima runda din acest an din seria est a Diviziei A2, CSM Suceava va primi azi de la ora 12.00 in sala Unirea vizita echipei VCM Piatra Neamt. In tur, sucevenii au cedat greu cu 3-1 dupa un meci […]

- Cateva mii de oameni iau parte, miercuri, in Piata Unirii din Iasi, la manifestarile organizate de ziua Unirii Principatelor Romane, unele persoane avand bannere cu mesaje prin care cer inceperea lucrarilor la autostrada Iasi-Targu Mures, in timp ce un alt grup, venit de la Chisinau, are pancarte…

- Klaus Iohannis participa la manifestarile organizate de Academia Romana și Patriarhia Romana pentru a marca „Unirea Principatelor Romane, temelie a Marii Uniri de la 1918”. La aceste ceremonii vor participa Preafericitul Parinte Daniel, Klaus Iohannis, precum și președintele Academiei Romane. Ulterior,…

- Sesiuni de comunicari stiintifice, expozitii, lansari de carte, prezentari si demonstratii de instructie de front, slujbe de pomenire si depuneri de coroane de flori vor avea loc miercuri, in Bucuresti, cu ocazia implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. *** Presedintele…

- Sectorul Invatamant si Activitati cu Tineretul al Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei pregateste deja primele proiecte cu impact educational. Evenimentele se vor derula in cadrul Anului omagial al unitatii de credinta si de neam si Anului comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918, asa cum a fost…

- Manifestarile dedicate implinirii a 159 de ani de la Unirea principatelor Romane sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza debuteaza la Calarasi cu un spectacol artistic, pus in scena de copiii de la mai multe scoli din oras.

- Evenimentul va avea loc la Centrul de cultura ”Luceafarul” din orașul Nisporeni, intr-o zi de duminica, pe 28 ianuarie, cu incepere de la ora 12.00. ”Cred ca sala nu va fi plina, ci arhiplina”, a declarat pentru ”Expresul” Iurie Carbune, liderul organizației locale a Partidului Unitații Naționale din…

- Peste 2.000 de persoane protestau, la Cluj-Napoca, sambata seara, in jurul orei 19,00, impotriva modificarilor la legile justitiei si impotriva PSD. Protestul este in desfasurare. Protestatarii s-au adunat langa Monumentul Memorandistilor incepand cu ora 18,00 si au purtat pancarte…

- Marti, 23 ianuarie 2018, de la ora 13,00, va avea loc prima sedinta ordinara din acest an a Consiliului Local Carei. Ordinea de Zi- Consilierii sunt invitati sa dezbata sau …sa aprobe direct cele 10 puncte de pe Ordinea de Zi precum si Procesele Verbale de la sedintele anterioare. Mult dorita comasare…

- Presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca va participa luni la sedinta Comitetului Executiv National, iar mandatul pe care il are la aceasta intalnire este unul de pace si unitate. "Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta,…

- Primarul Daniel Florea, despre scandalul din PSD. Edilul sectorului 5 se folosește de zicale din „ințelepciunea populara romaneasca” și de motto-ul oficial al Uniunii Europene pentru a-și indemna colegii social-democrați sa puna capat conflictului din partid. „Fie omul cat de prost/Mintea vine dupa…

- ”In varietate concordia" ("Unitate in diversitate"-deviza Uniunii Europene). Din intelepciunea populara romaneasca: 1. "Unirea face puterea". 2. "Numai meseriasul prost da vina pe scule". 3. "Fie omul cat de prost/Mintea vine dupa post". Decat sa ne folosim muschii…

- 105 candidați s-au inscris la concursurile pentru ocuparea posturilor de execuție vacante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba. Potrivit datelor transmise de ISU Alba, cei mai mulți candidați, respectiv 52, s-au inscris pentru postul de subofițer tehnic principal…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, si primarul Sucevei, Ion Lungu, au participat, miercuri, la comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt, in judetul Vaslui. Autoritatile sucevene sunt partenere cu administratia judeteana din Vaslui in cadrul Programului ...

- Strategic Partnership Project (Key action no 2) ENTREPRENEURSHIP: A STEP TO THE FUTURE ESF (Septembrie 2016- Februarie 2018) Colegiul National Post-ul ENTREPRENEURSHIP: A STEP TO THE FUTURE ESF la Colegiul National “Ienachita Vacarescu”! Participa elevi din șase apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Locuitori din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru o declaratie privind separarea regiunilor Vidin, Vrata si Montana de restul tarii, ei sustinand ca doresc fie autonomie, fie alipirea la Romania, relateaza miercuri postul de televiziune bulgar NOVA, citat de novinite.com. Organizatorul…

- In Monitorul Oficial nr. 1013 din 21.12.2017 a fost publicata o hotarare de Guvern privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorii de inventar si schimbarii unitatii de administrare pentru o parte dintr un imobil aflat in administrarea…

- In sistemul public, romanii pot obține urmatoarele cinci feluri de pensie, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata parțiala, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Acestea sunt categoriile…

- Parohia Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” Dej II, pastorita de preoții Ioan Bolbos și Emil Sabadiș, a organizat și in acest an o serie de acțiuni menite sa marcheze Postul Craciunului și intampinarea cu fapte bune a sarbatorilor de iarna. Comitetul și Consililul parohial, coriștii și bunii credincioși,…