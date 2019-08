Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Tayyip Erdogan ar fi spus astazi ca, indiferent de discuțiile cu SUA, privind crearea unei zone sigure in nordul țarii, va distruge coridorul terorii, citeaza Mediafax. Ankara a avertizat in mai multe randuri ca va organiza o noua operațiune in nordul Siriei, deoarece și-a…

- Livrarea S-400 din Rusia a inceput luna aceasta, in ciuda protestelor Statelor Unite, care considera ca echipamentele rusesti nu sunt compatibile cu cele ale NATO, alianta din care face parte si Turcia. Saptamana trecuta, SUA au exclus Turcia din programul avioanelor "invizibile" F-35, apreciind…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, în cazul neinstituirii unei zone de securitate în nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, informeaza Agerpres,

- 'Unul din soldatii nostri a cazut ca martir si cinci au fost raniti intr-o confruntare' cu Unitatile de Protectie a Poporului kurd (YPG), a comunicat Ministerul turc al Apararii.Potrivit OSDO, combatantii kurzi au tras tiruri de rachete impotriva pozitiei militarilor turci in nordul provinciei…

- Un roman de 32 ani, urmarit international, pe numele caruia autoritatile din Franta au emis un mandat de arestare, a fost retinut de politistii de frontiera din Galați. Potrivit Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, citat de Agerpres, barbatul s-a prezentat in Punctul de Trecere al…

- Yusuf Nazik a fost condamnat ca a ucis 52 de persoane "in scop terorist" si ca "a adus atingere integritatii statului", a informat agentia privata de presa DHA.Dublul atentat cu masina capcana de la Reyhanli, in sudul tarii, a socat Turcia, lovita de atunci si de alte atacuri sangeroase,…