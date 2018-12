Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce parlamentul se piaptana, Europa arde sau, in cel mai bun caz, mai izbucneste cate o limba de foc din jar. Istoria ar putea compara tratarea Rusiei in anii '90, infrante si in recesiune, cu cea a Germaniei dupa 1918, potrivit The Guardian , citat de Rador.

- Democratia e sub asediu in SUA - dar nu numai in SUA. Este o criza mondiala. Democratia a fost deja distrusa in Turcia, Egipt, Venezuela, Tailanda si Rusia si in prezent este subminata in Polonia, Ungaria si Filipine, scrie Washington Post . Le Point scrie ca unul din patru cetateni este populist. The…

- The Isle of Man TT Festival este printre cele mai faimoase festivaluri motorsport din lume. In fiecare an, avand o durata de peste doua saptamani, 30 de milioane de fani se intalnesc pentru a vedea cei mai buni motocicliști care iși testeaza talentul pe incredibilul „Mountain Course”. Insa nu trebuie…

- Financial Times: Bugetul pe 2019, umbrit de perspectiva Brexitului ● Germania trebuie sa ramana puternica spre binele Europei ● The Guardian: Contrast izbitor est-vest in privința atitudinilor fața de minoritați in Europa ● Frica și furia au caștigat alegerile din Brazilia ● Les Echos: Sfarșitul domniei…

- ​Vin pericole pe care, intr-un fel, nu le-am vazut prea des in trecut, de aceea este incredibil de important sa fim foarte prudenți in politicile economice, pentru ca vei avea nevoie de toate supapele de siguranța in perioada care vine, a declarat Hans Timmer, economist – șef al Bancii Mondiale pentru…

- Un articol publicat in prestigiosul cotidian britanic „The Guardian“ trateaza subiectulcelor mai mari populatii de salbaticiuni din Europa existente in Finlanda, Polonia, Grecia, Portugalia si Romania.

- L`Express: Ce spun francezii despre Macron: Tanar, arogant, rupt de realitate ● Financial Times: James Murdoch, favorit pentru a-i lua locul lui Musk la șefia Tesla ● Increderea in guvernele iliberale ale Europei este in creștere ● Les Echos: Europa preseaza industria auto pentru reducerea emisiilor…

- Poliția din Spania l-a arestat pe Esteban Vacas Garcia, unul dintre cei mai cautați barbați din Europa, dupa ce a descoperit ca acesta și-a construit o ascunzatoare in unul din dulapurile din bucataria casei in care a crescut, relateaza The Guardian .