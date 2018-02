Un grup anarhist grec a vandalizat sediul companiei farmaceutice Novartis de la Atena

Stiri pe aceeasi tema

- Sediul PSD din Cluj a fost vandalizat, iar deputatul Horia Nasra sustine ca peretii au fost stropiti cu benzina, gasind la fata locului o “sticla cocktail molotov”. Intr-o postare pe reteaua de socializare Facebook (postare stearsa intre timp – n.red.), Gabriel Horia Nasra, deputat PSD, sustine ca “o…

- Parlamentul din Grecia a votat, joi dimineata, in favoarea formarii unei comisii de ancheta care sa investigheze politicienii, inclusiv fostii premieri, acuzati ca ar fi primit mita de la producatorul elvetian de medicamente Novartis, scrie mediafax.ro.

- Fanii lui PAOK Salonic au luat cu asalt casele de bilete inaintea derby-ului cu Olympiakos. Partida se joaca duminica, de la ora 19:30. PAOK Salonic este aproape de a caștiga al 3-lea titlu de campioana din istorie. Formația antrenata de Razvan Lucescu este lider in Grecia cu un avans de doua puncte…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) intentioneaza sa aloce mai multe credite in valoare de pana la 1,2 miliarde de euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP), a declarat, marti, un oficial al BERD, informeaza Reuters. La începutul acestei luni, Banca Europeană…

- Potaissa Turda – Bergen, in sferturile Cupei Challenge la handbal masculin. AHC Potaissa Turda va intalni echipa norvegiana Fyllingen Bergen in sferturile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, conform tragerii la sorti efectuate, marti, la Viena. Turdenii vor juca primul meci pe teren propriu,…

- Autoritațile de la Atena au primit doua oferte angajante pentru privatizarea DESFA, operatorul sistemului elen de transport al gazelor naturale, procesul de vanzare-cumparare a celor 66% din acțiuni urmand sa fie incheiat pana in vara acestui an, inainte ca Grecia sa iasa din programul de asistenta…

- Macedonia se asteapta sa ajunga la un compromis in vechea disputa cu Grecia legata de dreptul de folosire a unor nume istorice pana la summitul NATO din iulie, a declarat luni premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat postului de radio austriac ORF, relateaza Reuters. Cele doua state…

- Autoritatile de la Atena au primit doua oferte angajante pentru o participatie de 66% in operatorul retelei de gazoducte din Grecia - DESFA, vanzare esentiala pentru continuarea programului de...

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde se afla și Alina Bica, fosta șefa DIICOT, alaturi de soțul sau. Udrea i-a spus, inițial, avocatului sau ca se afla in Grecia, la Atena, unde ar fi internata intr-o clinica. Ulterior, au aparut documentele care dovedesc faptul ca Udrea e in Costa Rica.Dupa…

- Elena Udrea se afla de o saptamana in Costa Rica, unde a aterizat pe aeroportul international San Juan, acolo unde se gaseste si Alina Bica. Cand nu s-a prezentat la un termen al procesului in care este acuzata de finantare ilegala a campaniei electorale din 2009, avocatul Elenei Udrea a specificat…

- Fostii prim-ministri Antonis Samaras si Panagiotis Pikrammenos, guvernatorul Bancii Nationale a Greciei si comisarul european pentru migratie sunt suspectati ca au primit mita de catre procurorii anti-coruptie greci care lucreaza impreuna cu autoritatile americane. Compania farmaceutica Novartis…

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Un membru al boardului producatorului francez de automobile Renault, Thierry Desmarest, a demisionat din functie, au declarat surse pentru Reuters, cu cateva zile inainte de o intalnire in care directorul general Carlos Ghosn cere directorilor sa sprijine numirea celui pe care l-a ales drept succesor,…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a raportat un profit net de 1,12 miliarde de dolari, aproape dublu fața de cele 655 de milioane de dolari din ultimul trimestru al anului 2016, dupa ce minarea de criptomonede și cererea mare ce cipuri pentru centre de date au crescut vanzarile companiei cu 34%,…

- Grecia nu va avea nevoie de un nou program de asistenta financiara internationala dupa expirarea celui actual, in august, a declarat joi, la Atena, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un scandal imens de coruptie zdruncina scena politica din Grecia, printre banuitii de dare si primire de mita, deturnari de fonduri si spalare de bani in beneficiul multinationalei farmaceutice Novartis figurand fosti premieri, ministri si un comisar european.

- Doi fosti premieri greci si opt fosti ministri, unul dintre ei fiind in prezent comisar european, sunt banuiti de implicare intr-o vasta afacere de coruptie cu presupuse fapte de dare de mita, deturnare de fonduri si spalare de bani pentru promovarea produselor multinationalei farmaceutice Novartis…

- O echipa a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat o misiune la sediul Metrorex si a solicitat o serie de documente referitoare la proiectul Magistrala 5 de metrou, precizeaza conducerea companiei de transport cu metroul, in urma unei solicitari a AGERPRES. "Metrorex confirma ca o…

- 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le protejam', a afirmat Orban intr-o conferinta de presa, subliniind nevoia de a pastra identitatea si fundamentele crestine ale Europei. De asemenea, a mai spus Orban, regimul Schengen poate fi protejat 'daca vrem sa…

- Sediul temporar al Agentiei Europene a Medicamentelor nu este optim, dar este cel mai bun posibil in conditiile in care institutia se grabeste sa-si relocheze birourile din Londra, iar noul sediu este in proces de constructie, spune directorul executiv al Agentiei, Guido Rasi, relateaza Reuters.

- Sediul organizatiei USR Vrancea a fost spart in marți seara. Evenimentul s-a petrecut chiar cu ocazia vizitei unor lideri USR, in frunte cu presedintele partidului, deputatul Dan Barna, informeaza Adevarul. De asemenea, la Focsani este prezent si fostul presedinte si candidat al USR Vrancea la Camera…

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…

- Ministrii de Finante din zona euro au salutat luni progresele inregistrate de Grecia in adoptarea reformelor convenite cu creditorii, dar au convenit sa nu deblocheze o noua transa de imprumut pana cand masurile nu vor fi finalizate, potrivit unui comunicat citat de Reuters, scrie news.ro.In…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat luni noul sediu de un miliard de dolari al ambasadei americane la Londra, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a criticat mutarea reprezentantei diplomatice, invocand o tranzactie proasta a administratiei Barack Obama, transmite Reuters.…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de ''Macedonia'' de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei…

- Mai multi protestatari imbracati in negru din sudul Atenei au dat jos de pe soclul ei o sculptura rosie, reprezentand un inger, rupandu-i apoi aripile, in cadrul celui mai recent incident dintr-o serie de atacuri comise asupra acestei opere de arta, ai carei critici au asemanat-o adeseori cu diavolul,…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat…

- Ciocniri intre protestatari si fortele de ordine, in fata Parlamentului de la Atena. In acel moment, inauntru, noile masuri de austeritate erau supuse votului. Protestatarii au incercat sa se apropie de cladire, dar jandarmii le-au blocat accesul. Manifestantii au aruncat cu fumigene si vopsea rosie,…

- Grecia, Iordania si Cipru au cerut marti, la Nicosia, un sprijin sporit pentru tarile aflate in prima linie in fata crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. In conditiile in care milioane de sirieni au parasit tara afectata de razboi, Iordania, Libanul si Turcia au…

- Mai multe sindicate din Grecia au declansat, luni, greva in semn de protest fata de masurile de austeritate impuse de catre guvern, iar transportul public este grav afectat in capitala Atena, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Autobuzele, trenurile si metrourile circula la ...

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a facut apel vineri la biserica ortodoxa din tara sa sa dea dovada de retinere in privinta numelui Macedoniei, care face obiectul unor negocieri intre Atena si Skopje. "Sper ca veti contribui (...) astfel incat Grecia (...) sa faca fata cu succes acestei…

- Demonstranti greci au luat cu asalt marti Ministerul Muncii din Atena, unii ajungand pana in biroul ministrului, protestand impotriva unor masuri de a restrange dreptul la greva, o conditie stabilita de creditorii internationali in schimbul fondurilor de salvare, relateaza Reuters.Atena urmeaza…

- Grecia doreste sa solutioneze anul acesta disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, a transmis ministerul de Externe de la Atena, evolutie ce ar putea permite aderarea acestei tari la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- Un grup grec de gherila urbana a revendicat miercuri responsabilitatea unei explozii in fata unui tribunal din Atena pe 22 decembrie, acuzand sistemul judiciar ca actioneaza ca un mandatar pentru politicienii ce sprijina austeritatea in tara lovita de criza, informeaza joi Reuters. Nimeni nu a fost…

- Agentia de Privatizare din Grecia (HRDAF) va prelungi pana in februarie termenul limita pentru depunerea ofertelor angajante pentru o participatie de 66% la operatorul retelei de gazoducte din Grecia - DESFA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 400 de milioane de euro, au declarat, pentru Reuters,…

- Greva generala a provocat deja intreruperi si intarzieri in traficul terestru, dar si in cel aerian si naval, aeronavele inregistrand anulari ale unor curse si provocand aglomeratie si intarzieri pe aeroportul din Atena. De asemenea, navele raman ancorate in porturi timp de 24 de ore, in semn…

- Doi jurnaliști Reuters, dați disparuți marți, au fost arestați, a anunțat guvernul din Myanmar. Nu se știe insa ce acuzații li se aduc celor doi, scrie BBC News. Jurnaliștii Wa Lone și Kyaw Soe Oo au fost arestați in Yangon, a spus agenția de știri Reuters, spunand ca incearca sa afle ”urgent mai multe…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a învins-o pe teren propriu cu 4-0 pe Panathinaikos, duminica, în derby-ul etapei a 14-a a campionatului de fotbal al Greciei. PAOK, la unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon, a înscris prin Dimitrios Pelkas…

- Atena s-a declarat "ingrijorata" miercuri seara de afirmațiile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care au sugerat o revizuire a Tratatului de la Lausanne privind granițele Turciei, in ajunul primei vizite in Grecia a unui șef de stat turc dupa 65 de ani, relateaza AFP,

- Economia Greciei a inregistrat crestere pentru al treilea trimestru consecutiv, pentru prima oara in mai mult de un deceniu, chiar daca ritmul a incetinit, scrie MarketWatch, preluat de News.ro. Datele sugerează că economia elenă va reveni la creştere pe ansamblul acestui an, după…

- Numarul somerilor din Spania a urcat cu 7.255 de persoane in noiembrie, pana la 3,47 milioane, ceea ce reprezinta un avans de 0,21% comparativ cu luna precedenta, arata cifrele publicate luni de Ministerul Muncii, transmite Reuters. Si numarul de angajati care platesc in sistemul de asistenta…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din Giurgiu, este cercetat penal dupa ce a incercat sa vandalizeze sediul PSD Giurgiu. Polițiștii l-au prins pe barbat in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a aruncat pe sediul PSD Giurgiu cu o substanța care dupa miros pare a fi benzina sau motorina și care nu a…