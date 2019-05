Stiri pe aceeasi tema

- Ferma Bettine de la Gagesti, judetul Vaslui, integreaza persoane cu dizabilitati si tot aici, este produsa „branza cu suflet”, delicii cu marar sau cu nuci. Teodora Damoc este responsabila fermei si cea care, zi de zi, se afla aici cu cei care au fost mai putin norocosi in viata, ducand mai departe…

- Mihai Georgescu (Mița), solistul trupei Bere Gratis a lansat „Nimeni”, prima dintr-o serie de piese pe care artistul urmeaza sa le interpreteze in cateva variante surpriza, pentru momentele in care sentimentele sunt mai presus de cuvinte. „Nimeni” este o idee pe care o are de ceva vreme și acum a ajuns…

- Tema Zilei: Iași – Capitala Tineretului din Romania 2019-2020 Se cauta voluntari! Au ramas mai puțin de 4 saptamani pana la momentul in care orașul Iași va prelua titlul Capitala Tineretului din Romania de la Baia Mare – Capitala Tineretului din Romania și e nevoie de forța și determinare! E nevoie…

- Afecțiunile dermatologice netratate nu doar ca pot avea repercursiuni grave asupra sanatații, ci sunt și foarte de inestetice. De aceea, este absolut esențial sa ne adresam medicului imediat ce observam primele nereguli. Incepand din acest week-end, dr. Laura Munteanu, medic specialist dermatolog, ne…

- Minelli, artista care a ajuns in varful clasamentelor internaționale cu primul ei single solo: “Empty spaces” revine cu o noua piesa, “Mariola”, nascuta, dupa cum chiar ea a marturisit in interviul acordat Cristinei Spinu, dintr-o joaca! “Mariola”a fost compusa de Minelli impreuna cu Alex Cotoi și Mihai…

- Radio Iasi iubeste femeia! Ce vor femeile? Am aflat astazi, 8 martie, in matinalul de la Radio Iasi cu Adina Suhan. Medicul Carmen Dorobat, Andra Botez – muzician si Claudia Irimia, creator vestimentar au raspuns cu franchete la intrebarea zilei! http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/8-martie-tema-zilei.mp3

- Vicecampioana FCSB a irosit aseara alte puncte importante in lupta pentru titlu in Liga I la fotbal, dupa semieșecul de la Voluntari, cu echipa locala, scor 2-2. Ilfovenii chiar au condus pe tabela, in urma reușitei lui Capațana, din finalul primei reprize, dar Hora a egalat pentru formația lui Mihai…

- Politehnica Iași a fost intrecuta aseara, in Copou, cu 0-1, de campioana CFR Cluj, in penultima etapa din prima faza a Ligii I la fotbal. Unicul gol a fost marcat de Țucudean, in al III-lea minut de prelungiri, atacantul fiind introdus pe teren la startul timpului adițional. In urma acestui eșec, ieșenii…