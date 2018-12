Stiri pe aceeasi tema

- In 2011, George Kurtz, Dmitri Alperovitch si Gregg Marston au fondat CrowdStrike, o companie specializata in securitate cibernetica ce foloseste tehnologii de tip cloud si inteligenta artificiala, cu sediul in Sunnyvale, California. Dupa 8 ani de...

- Producatorul italian de ciocolata Ferrero este interesat sa achizitioneze divizia internationala a Campbell Soup, care include brandul de biscuiti Arnott, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, conform Agerpres. Grupul italian este consiliat in aceasta afacere…

- Producatorul țigarilor Marlboro, Altria Group, a mizat destul de mult pe industria in creștere a marijuanei, cu o investiție de 1,8 miliarde de dolari in producatorul canadian de canabis Cronos Group Inc, informeaza Reuters.Altria preia pana la 55% din Cronos, aceasta fiind cea mai recenta dintr-o serie…

- Cotatia paladiului creste mai rapid decat a altor metale pretioase, ajungand la un pas de paritatea cu aurul pentru prima data in ultimii 16 ani, transmite Reuters. Livrările limitate, deficitele mari şi interesul crescut din partea investitorilor speculativi au dus la creşterea cu 40%…

- Vanzari record de Black Friday chinezesc, cunoscut in China sub numele de Ziua Celibatarilor. In doar o ora, cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group, a vandut produse in valoare de aproape 10 miliarde de dolari. Cel mai mare eveniment de cumparaturi online din lume a debutat spectaculos.…

- IBM și Red Hat, lider mondial in furnizarea de software cloud open source, au anunțat duminica faptul ca au ajuns la un acord definitiv conform caruia IBM va achiziționa toate acțiunile Red Hat pentru 190 dolari pe acțiune in numerar, reprezentand aproximativ 34 miliarde de dolari. Aceasta este de departe…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a publicat duminica raspunsul Ministerului Finanțelor privind datoria publica a Romaniei, care arata ca in primele șase luni ale anului a fost atrasa de pe piața externa suma de peste 2 miliarde de euro și 1.2 miliarde de dolari.„Cifrele oficiale ale imprumuturilor…

- SUA au impus tarife vamale de 10% pentru bunuri in valoare de 200 de miliarde de dolari importate din China, iar președintele american Donald Trump a amenințat ca va impune tarife și pentru alte 267 de miliarde daca China va retalia, anunța Reuters . Anterior, SUA au impus tarife pentru bunuri chineze…