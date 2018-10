Un gigant mondial de care nu a auzit nimeni țintește zona României. Produce un aliment pe care îl iubim toți Americanii si vest -europenii ori au inceput sa tina mai mult la silueta si sanatatea lor ori s-au plictisit de gustul ciocolatei. NU acelasi lucru se poate spune si despre noi, cei din est, care dupa ani de restrictii, in comunism, inca nu ne-am saturat poftele. Este si motivul pentru care cel mai mare producator mondial de ciocolata a preluat o fabrica din Rusia si vrea sa se extinda spre Este. Desi lider mondial, producatorul este putin cunoscut publicului deoarc lucreaza pentru firme care isi pun propriul brand pe produse. Printre ele gigantii Nestle si Hershey. mai multe, pe capital.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

