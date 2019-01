Un gigant german a salvat un oraș în paragină din România Locuri de munca. Compania germana Bosch a decis sa investeasca in Blaj in 2004, acolo unde șomajul era de aproape 25% la venirea germanilor. Forța de munca exista și oameni calificați, dar nu existau investitori. Blaj a devenit un exemplu de succes datorita investiției germane. Prin plata taxelor si impozitelor, firma acopera 65% din bugetul local. Gheorghe Rotar, primarul orașului Blaj, a precizat pentru Digi24: „Ei au ridicat foarte mult ștacheta”. Grupul german detine filiale și companii regionale in peste 60 de țari. Bosch a investit la Blaj in trei unitați de producție. Articolul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul danez ISS A/S, cel mai mare furnizor mondial de servicii de curatenie, intentioneaza sa elimine aproximativ 100.000 de locuri de munca, adica aproximativ o cincime din forta sa de munca globala, si sa iasa de pe 13 piete cel mai putin profitabile, printre care se numara si Romania, transmite…

- *** Angajez persoana serioasa la o microferma. Ofer cazare, masa si salariu atractiv. Relatii suplimentare la telefon: 0735-161550 *** Compania SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASA — SEA COMPLET S.A. angajeaza REPREZENTANT VANZARI in Zalau. Trimiteți CV-ul pana la data de 03.12.2018, prin poșta la adresa:…

- Un numar de 11 noi hoteluri afiliate marilor lanturi internationale vor fi inaugurate in Romania, in urmatorii doi, ceea ce va genera crearea a peste 1.500 de noi locuri de munca, sustin specialistii Hospitality Management Academy conform Agerpres In acelasi timp, acestia sunt de parere ca…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din UE pun la dispoziție aproape 2.300 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 2.285 locuri de munca vacante,…

- Grupul german Bosch, unul dintre cei mai activi investitori straini din Romania, va investi 110 milioane de euro intr-o fabrica de masini de spalat... The post Un concern german investește 110 milioane de euro intr-o fabrica in vestul țarii. Vor fi create 700 de locuri de munca! appeared first on Renasterea…

- Companii mari din judetul Arad care nu mai gasesc forta de munca calificata sunt nevoite sa apeleze, in ultimul an, la muncitori din India, adusi de o firma de recrutare atat pentru ca sunt considerati bine calificati, cat si pentru ca sunt vorbitori de limba engleza si se integreaza usor in fabrici.…

- Daca acum 15 ani i-ai fi sugerat unui angajator roman sa iși aduca forța de munca de la peste 8.000 de kilometri distanța (cam atat e intre Romania și Vietnam pe cale aeriana), ar fi zis ca ești ușor dus cu capul. Astazi, același angajator te-ar ruga din prima sa-i dai repede niște contacte ca sa-și…

- OBB (Osterreichische Bundesbahnen) a inclus in premiera destinatii din Romania in programul sau de transport calatori din 2019 , cand va fi liberalizata si piata de transport persoane pe calea ferata din Romania. Astfel, anul viitor compania va introduce trenuri pe ruta Viena – Budapesta – Oradea…