- Synevo Romania, liderul pieței locale de servicii de diagnostic și analize medicale, a inaugurat la Ploiești al 17-lea laborator al rețelei. In aceeași locație va funcționa și un centru de recoltare, al patrulea de acest tip deținut de Synevo in Ploiești. Laboratorul Synevo din Ploiești dispune de tehnologii…

- Un numar de 71 de cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 18 - 22 martie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul total…

- Conform sursei citate, numarul total de cazuri de rujeola confirmate în România, raportate pâna la 22 martie 2019, este de 16.211, fiind înregistrate 62 de decese. Cele 71 de cazuri nou confirmate în ultima saptamâna au fost înregistrate în Salaj…

- Intr-o declarație de presa susținuta marți dimineața, in contextul perchezițiilor derulate in Prahova, București și Ilfov ( VEZI DETALII ), ministrul Sanatații a declarat ca, teoretic, cazul dezinfectanților neconformi gasiți in peste 30 de spitale nu ar fi trebuit sa puna in pericol pacienți, daca…

- Sambata, 16 februarie, se joaca meciurile etapei a 16-a a Diviziei A1 de volei masculin, in cadrul careia Știința Explorari va intalni pe teren propriu formația CSM București. Partida este programata la ora 18.00 și va fi arbitrata de Marius Lazar (Zalau) și Cristian Șanta (Cluj-Napoca). Observator…

- Potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este 15.791, din care 60 de decese. Astfel, in intervalul 04 – 08 februarie au fost raportate…

- Bilantul gripei a ajuns la 54 de morti, dupa ce marți seara, autoritațile au confirmat decesul a inca șase oameni. Cele mai recente victime sunt din București, Prahova, Sibiu și Salaj. Marți dimineața, autoritațile au confirmat un deces de gripa, care a urcat bilanțul la 48 de morți. In cursul serii…