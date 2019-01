Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto japonez Toyota Motor Corporation a anuntat miercuri ca anul trecut a vandut 10,59 milioane de vehicule la nivel mondial, mai putin decat cele 10,83 milioane vehicule livrate de rivalul german Volkswagen, transmite Bloomberg, informeaza Agerpres.Citește și: Valoarea aurului…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2018, 519.088 de masini in tarile din Uniunea Europeana, ceea ce inseamna o crestere de 12% fata de anul 2017. Astfel, Dacia obtine un nou record de vanzari in UE. Potrivit datelor publicate de Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile (ACEA /…

- Actiunile Apple sunt in cadere libera, la momentul transmiterii stirii acestea inregistrand o scadere de aproape 9 procente, in timp ce bursa americana inregistreaza scaderi semnificative, cu indicele Dow „pe rosu” cu 2,13% si Nasdaq in scadere cu 1,77%, potrivit marketwatch.com.

- O carte dedicata Centenarului, „Marea Unire pentru cei mici”, scrisa de Ana Iorga si Filip-Lucian Iorga, cu ilustratii viu colorate, ce ii omagiaza pe intregitorii patriei noastre – Regele Ferdinand, Regina Maria si pe cei care au contribuit politic si militar la crearea Romaniei Mari, la 1 Decembrie…

- Samsung, Alphabet (compania "mama" a Google) si Volkswagen sunt companiile care au investit cel mai mult in cercetare si dezvoltare (R&D – research & development) in ultimul an, potrivit datelor furnizate de Comisia Europeana....

- Eveniment Bucurestiul a ajuns al treilea cel mai aglomerat oras din lume din punctul de vedere al traficului rutier seara. Capitala Romaniei domina detasat topul european Tweet Print Mail Autor: Razvan Botea astazi, 15:23 28 Bucurestiul a urcat doua locuri in topul celor mai aglomerate orase…

- Un studiu derulat de storia.ro , site-ul de imobiliare lansat de OLX, claseaza municipiul pe locul 24, la nivel național, in funcție de evaluarile acordate de localnici zonelor in care locuiesc. Printre criteriile de care au ținut cont participanții se afla gradul de siguranța, costul general al…

- SUV-urile au inregistrat o creștere spectaculoasa a vanzarilor in Europa in ultima perioada, iar printre cele mai populare se numara cele din segmentul B. Acest lucru determina producatorii sa lanseze noi modele, iar Volkswagen este cel mai bun exemplu, in contextul in care proaspat lansatul T-Roc va…