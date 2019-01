Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto suedez Volvo Cars, controlat de grupul chinez Geely, a anuntat marti ca a decis sa recheme la service peste 200.000 de autovehicule diesel vandute in intreaga lume, dupa ce a descoperit crapaturi la o conducta de combustibil, informeaza AP, potrivit Agerpres.Purtatorul de…

- Dacia recheama in service peste 13.000 de masini vandute in Romania. Este vorba despre modele Logan, Dokker si Lodgy. Potrivit unei notificari a producatorului, automobilele ar putea avea o defectiune la airbag-ul din dreptul soferului – ar putea functiona necorespunzator in situatii in care este necesara…

- Dacia recheama in service peste 13.000 de mașini vandute in Romania. Este vorba despre modele Logan, Dokker si Lodgy. Potrivit unei notificari a producatorului, automobilele ar putea avea o defectiune la airbag-ul din dreptul soferului – ar putea functiona necorespunzator in situatii in care este necesara…

- Constructorul japonez Toyota recheama in service inca 1,7 milioane de masini, majoritatea vandute in Statele Unite. Decizia a fost luata tot din cauza airbag-urilor defecte care pot pune in pericol siguranta soferilor si pasagerilor.

- Toyota a anunțat la sfarșitul acestei saptamani doua recall-uri care afecteaza in total circa 1.6 milioane de proprietari din intreaga lume. Primul recall vizeaza 1.06 milioane de mașini, dintre care 946.000 in Europa. Principalele modele afectate sunt Avensis și Corolla, iar japonezii vor inlocui sistemul…

- Un important constructor auto va rechema la service un numar de 1,6 milioane de vehicule vandute in toata lumea din cauza unor probleme la airbag. Intr-un prim caz, Toyota a explicat ca a decis sa recheme la service 1,06 milioane de automobile, dintre care 946.000 vandute in Europa, in principal modelele…

- Constructorul auto japonez Toyota a anuntat joi ca va rechema la service un numar de 1,6 milioane de vehicule vandute in toata lumea din cauza unor probleme la airbag, o noua lovitura pentru cel mai mare constructor auto nipon dupa alte doua retrageri demarate incepand din luna septembrie, conform…

- Constructorul auto japonez Toyota a anuntat joi ca va rechema la service un numar de 1,6 milioane de vehicule vandute in toata lumea din cauza unor probleme la airbag, o noua lovitura pentru cel mai mare constructor auto nipon dupa alte doua retrageri demarate incepand din luna