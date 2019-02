Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto japonez Honda urmeaza sa anunte in scurt timp decizia de a inchide singura sa uzina din Marea Britanie in anul 2022, o decizie care va duce la pierderea a 3.500 de locuri de munca, a declarat pentru Reuters un deputat britanic. Închiderea acestei uzine, amplasată în…

- Deși anunțase oficial in iunie 2016 ca va construi noile generații Qashqai și X-Trail in fabrica de la Sunderland, Nissan da inapoi dupa negocierile eșuate pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Conform unor informații aparute in presa britanica, Nissan va anunța in zilele care urmeaza…

- Studiul realizat de experti ai Universitatii Imperial College din Londra justifica cresterea numarului de decese provocate de acest tip de patologii in urma scaderii consumului de fructe si legume din alimentatia britanicilor, determinata de o escaladare a preturilor dupa iesirea din Uniunea Europeana.…

- Britanicii reprezinta 1% din populatia acestui mic stat cu numai 600.000 de locuitori, unde locurile de munca din functiile publice si din invatamant sunt rezervate cetatenilor din UE."Ne pregatim pentru ca britanicii din Luxemburg care lucreaza aici sa nu-si piarda locurile de munca",…

- Theresa May a declarat joi ca deputatii vor putea avea ultimul cuvant asupra eventualei activari a unei dispozitii care sa evite restabilirea controalelor la frontiera pe insula Irlanda dupa Brexit, subiect foarte controversat al acordului de separare negociat cu Bruxellesul, informeaza AFP.…