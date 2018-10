Compania germana a emis al doilea avertisment privind profitul din acest an, din cauza masurilor luate in diferite regiuni, care afecteaza vanzarile de masini diesel, si a cererii mai scazute pentru furgonete si autobuze, transmit Xinhua si Reuters, citate de Agerpres. Daimler se asteapta ca, in 2018, profitul inainte de taxe si dobanzi (EBIT) va fi "semnificativ mai scazut" decat cel inregistrat anul trecut, 14,3 miliarde de euro (16,5 miliarde de dolari). Si castigurile diviziei de lux Mercedes-Benz Cars, principalul contributor la profitul grupului, vor fi mult sub cele din 2017. Avertismentul…