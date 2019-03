Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care timp de trei ani le-a otravit mancarea și bautura colegilor sai a fost condamnat la inchisoare pe viața in Germania.De asemenea, tribunalul a emis un ordin de detenție preventiva, care sa-l faca neeligibil pentru eliberare condiționata dupa 15 ani de inchisoare.

- A trecut mai mult de un an de la pronunțare Invitat la emisiunea Romania 9 de la TVR, Darius Valcov a fost intrebat despre stadiul in care se afla procesul sau și daca a primit motivarea condamnarii. Nu - a fost raspunsul lui Valcov - a trecut un an și nu a fost publicata. Astazi, Inalta Curte a motivat…

- James Gargasoulas, in varsta de 29 de ani, a fost perfect constient de ce face, desi luase metamfetamina, a afirmat judecatorul Mark Weinberg de la Curtea suprema a statului australian Victoria. Martori au relatat atunci cum "zburau corpuri prin aer" si trecatori panicati fugeau incercand…

- Este prima sentinta la detentiune pe viata data la Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov. In plus, Florin Buliga trebuie sa plateasca familiei sotiei aproape 200.000 de euro daune morale. Florin Mircea Buliga, barbatul care si-a omorat sotia si pe cei doi copii ai lor, in 26 martie 2018,…

- Barbatul de 32 de ani din Salciua care si-a omorat un vecin din motive de gelozie a fost condamnat la 6 ani si 10 luni de inchisoare. Infractiunile pentru care a fost trimis in judecata sunt omor si violare de domiciliu.

- Sentinta maxima stabilita de judecatorii ieseni in cazul studentului de la Iasi acuzat ca a injunghiat mortal un coleg si a ranit grav un altul. Aurelian Giosan (24 de ani) a fost condamnat la inchisoare pe viata.

- Un tort personalizat a primit Poliția Locala din Timișoara, de la o timișoreanca mulțumita de activitatea instituției. Tortul are sigla instituției și „Mulțumesc” scris cu litere de-o șchioapa, și a fost insoțit de o scrisoare laudativa. Femeia care l-a trimis la sediul instituției a spus ca a apelat…

- Alaturi de Leonte, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei i-au mai condamnat pe fostul consilier local din Gorban, Constantin Lupei, care a primit 4 ani si 2 luni de inchisoare cu executare. Gabriel Barbalata, la randul sau fost consilier local in Gorban, a primit 3 ani de inchisoare…