Un german, arestat din cauza unor bombe false plasate pe traseul paradei din Zurich

'Nu au fost constatate motive ideologice pentru aceasta fapta', a declarat politia. Rucsacul de culoare portocalie care ii apartinea germanului a fost gasit sambata seara pe traseul marii petreceri stradale care a atras circa 850.000 de participanti. Potrivit expertilor criminalisti, falsele bombe pareau foarte reale.

Anchetatorii incearca in continuare sa afle in ce scop acestea au fost construite si plasate pe traseul paradei stradale. Suspectul este rezident in regiunea elvetiana Aargau de langa Zurich, a indicat politia, care nu a oferit alte detalii despre acesta.