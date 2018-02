Un ger siberian domneşte asupra Europei, de la Moscova la Paris Un val de frig siberian s-a instalat asupra continentului european, de la Moscova la Paris, unde acest fenomen extrem a provocat deja cel putin noua decese in ultimele trei zile, a relatat luni AFP.



Franta



Doua persoane fara adapost au fost gasite decedate - unul duminica, in orasul Valence, iar celalalt vineri in Regiunea Pariziana.



Temperaturile glaciale, accentuate de un vant puternic care bate dinspre nord-est, sunt prognozate sa coboare pana la -10 grade Celsius (valoarea resimtita va fi de aproximativ -18 grade Celsius). Marti si miercuri urmeaza sa fie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

