- Un general venezuelean, Ramon Rangel, indeamna fortele armate sa se ridice impotriva presedintelui Nicolas Maduro, care se sprijina pe sustinerea armatei pentrua ramane la putere, dupa ce liderul opozitiei Juan Guaido s-a autoproclamat in ianuarie presedintel interimar, relateaza Reuters, scrie news.ro.Ramon…

- Fostul sef al serviciului de informatii din Venezuela a afirmat ca a "sacrificat totul" pentru "a lupta impotriva coruptiei", cu ocazia primei sale luari publice de cuvant dupa ce i-a intors spatele presedintelui Nicolas Maduro si a dezertat, intr-o inregistrare video difuzata joi, relateaza AFP…

- "Unele persoane nu s-au tinut de cuvant (...) Acest lucru nu inseamna ca nu o vor face in curand", a explicat Juan Guaido in legatura cu acest apel lansat la 30 aprilie in zori in apropiere de o baza militara la Caracas, tentativa de revolta esuand in cele din urma in cursul zilei. "Este evident…

- La 3 aprilie 1917 in cadrul Primului Razboi Mondial, guvernul Rusiei aproba ca 30 000 de prizonieri de origine romana din armata austro-ungara sa se constituie intr-un corp de voluntari pentru a lupta alaturi de armata romana refacuta impotriva armatei germano-austro-ungare. Acest corp de voluntari…

- 'Da, suntem in plina lupta, moralul trebuie sa fie ridicat la maximum in aceasta lupta pentru dezarmarea tuturor tradatorilor, a tuturor pucistilor', a afirmat Maduro, care s-a exprimat, inconjurat de soldati, intr-un discurs radiotelevizat in cursul diminetii. Cu o zi in urma, seful statului…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, a carui legitimitate este contestata de catre opozantul Juan Guaido si de catre o parte a compatriotilor sai, a cerut armatei sa 'lupte impotriva tuturor pucistilor', intr-un discurs rostit joi, a doua zi dupa noi manifestatii impotriva sa, relateaza…

- Nicolas Maduro, presedintele venezuelean, a transmis marti, printr-un mesaj publicat pe contul lui de Twitter, ca a avut discutii cu liderii militari care il sustin. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat ca guvernul de la Washington il sustine „total” pe Juan Guaido si poporul venezuelean,…

- Consilierul pentru Securitate Nationala al Casei Albe, John Bolton, a cerut marti armatei venezuelene sa apere ''institutiile legitime impotriva uzurparii democratiei'', intr-un mesaj pe Twitter de sustinere fata de liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, recunoscut de SUA si…