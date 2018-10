O declaratie de incheiere a razboiului din 1950-1953 din peninsula coreeana ar putea reprezenta o manevra din partea Coreei de Nord, care insista pentru un tratat de pace definitiv in locul armistitiului care a pus capat razboiului cu Sudul, a explicat vineri un general canadian, citat de Reuters. Adevarata miza este retragerea celor 28.500 de militari americani stationati in Coreea de Sud. General-locotenentul Wayne Eyre, numarul doi in comandamentul ONU care monitorizeaza armistitiul coreean, s-a adresat participantilor la un eveniment organizat de Institutul Carnegie pentru Pacea Internationala…