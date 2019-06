Un general îşi anunţă victoria în alegerile prezidenţiale din Mauritania Generalul in retragere Mohammed Ould Ghazouni, fost ministru al apararii, si-a proclamat duminica victoria in alegerile prezidentiale din Mauritania, transmite DPA. Ghazouni a fost sprijinit de partidul de guvernamant, iar anuntul victoriei sale a fost intampinat cu proteste ale opozitiei si cu manifestatii pe strazile din capitala Noukachott. Nu s-au inregistrat victime, desi politia a intervenit in mai multe locuri cu gaze lacrimogene si a folosit bastoanele de cauciuc pentru a dispersa protestatarii care blocasera cateva strazi cu pneuri aprinse. Ould Ghazouni, considerat un apropiat al actualului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Permanenta Teritoriala a ALDE Prahova a adoptat, marți, in unanimitate, Rezoluția de susținere a candidaturii domnului Calin Popescu Tariceanu pentru funcția de președinte al Romaniei. Totodata, reprezentanții statutari și-au manifestat ingrijorarea in legatura cu situația politica din…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare, transmite Agerpres. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR…

- Liviu Dragnea susține ca duminica, dupa alegerile europarlamentare, va anunța candidatul pentru alegerile prezidențiale. „Acum am convingerea ca batalia pentru funcția prezidențiala este foarte importanta. Cred ca trebuie facute toate eforturile ca acest personaj (n.r. - Klaus Iohannis) sa…

- Ucraina deschide luni o pagina inedita a istoriei sale - ocazia unui nou drum sau unui salt periculos in necunoscut - dupa triumful umoristului Volodimir Zekenski in alegerile prezidentiale din aceasta tara epuizata de coruptie, dificultati economice si un razboi sangeros, relateaza AFP.Sfidand…

- Ucraina are sansa de a adopta schimbari pozitive care sa aduca beneficii intregii societati, se arata intr-o declaratie a ministerului rus de externe, ca reactie la primele rezultate ale celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina, transmite dpa. Zelenski a mai primit telefoane de…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, care domina in sondaje in tabara democrata in pofida gesturilor sale de afectiune considerate uneori cam exagerate, se va lansa in cele din urma in cursa pentru Casa Alba saptamana viitoare, potrivit mai multor...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca ar putea candida la alegerile prezidențiale, asta daca nu va fi condamnat pana atunci.Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor Europeni anunța INGHEȚAREA relațiilor cu PSD: AMENINȚA cu excluderea din PES ”Daca o sa am posibilitatea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, ca va castiga alegerile prezidentiale, in cazul in care va candida, insa acest lucru nu a fost inca decis. Tariceanu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce scor va obtine la alegerile prezidentiale si a afirmat ca va castiga,…