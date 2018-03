Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel a refuzat ideea formulata luni a sefului diplomatiei ucrainene de a-i impune sanctiuni europene predecesorului sau Gerhard Schroder, care lucreaza pentru Rusia lui Vladimir Putin, scrie AFP, conform News.ro . ”Guvernul federal nu vede vreun motiv sa lanseze o asemenea reflectie”,…

- Fostul președinte al Romaniei, senatorul Traian Basescu, a avut o intervenție dura in Senat, la Propunerea de Directiva a Consiliului de stabilire a unor dispoziții de consolidare a responsabilitații fiscal-bugetare și a orientarii bugetare pe termen mediu in statele membre.Traian Basescu…

- "Indragitul regizor artistic Vasile Manta s-a stins din viata la putin timp dupa ce a implinit 68 de ani. Cu o impresionanta activitate inceputa inca de la varsta de 9 ani, Vasile Manta si-a dedicat intreaga viata teatrului radiofonic, peste 4 decenii fiind pe rand interpret, regizor tehnic, realizator,…

- Noile tarife la gazele naturale pentru anul 2018 vor fi anunțate vineri, 16 martie. Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica urmeaza sa se întruneasca în sedinta publica, scrie IPN. La dezbaterea de saptamâna trecuta,…

- Oprisan: Ponta a devenit presedinte PSD cu ajutorul lui Basescu si Maior Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele "lucruri ilegale, daca le cunoaste". "Eu sunt un om realist. De la un ofiter de informatii, de la un sef de stat,…

- Printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, Diana-Monica Isaila a fost numita, ieri, ca membru al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), in locul lui Petru Armean, pentru durata ramasa a mandatului....

- „Se desfiinteaza Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale, ca for national de consacrare stiintifica, aflata in coordonarea stiintifica a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr.68-72,…

- La Guvern a avut loc luni o conferința de presa in care s-a vorbit despre stadiul lucrarilor de modernizare și construcție a celor patru stadioane bucureștene in vederea Campionatului European din 2020. Au fost prezenți Ioana Bran, noul Ministru al Sportului, Gica Popescu, unul dintre consilierii ministrului,…

- Astazi 7 martie 2018, incepand cu ora 10:00 are loc Adunarea Generala a Actionarilor pentru alegerea Consiliului de administratie al Companiei de Apa SA Buzau, este convocata din nou la aceasta ora. Ordinea de zi: "Aprobare numire, in aceleasi conditii contractuale ca administratorii pe care ii inlocuiesc,…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, potrivit unui comunicat emis de companie. 0 0 0 0 0 0

- Un grup de piloti care a condus anul trecut revolta angajatilor Ryanair a cerut luni demisia directorului general Michael O’Leary, cel mai recent indiciu al tensiunilor din interiorul celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Consiliul reprezentanţilor…

- Un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata abia la finalul anului 2019 Presedintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Marian Oprisan, a declarat joi, dupa Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, ca un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata…

- Ofiterii armatei Rusiei, care detin informatii secrete, au inceput sa primeasca telefoane special fabricate pentru ei.Ministerul rus al Apararii sustine ca dispozitivele sunt fabricate de o companie autohtona, nu pot fi interceptate si costa aproximativ doua mii de dolari bucata.

- Curtea de Conturi a descoperit ca membrii Consiliului de Administrație și-au luat drepturi necuvenite in valoare de 3.000 de lei, iar personalul de conducere a primit fara temei legal tichete de masa in valoare de 5.000 de lei. Mai mult, societatea a pierdut 6.000 de lei din cauza ca nu au fost aplicate…

- Potrivit expunerii de motive a proiectului, cresterea numarului de propuneri de la 8 la 10 pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, inaintate de catre grupurile parlamentare are drept scop respectarea configuratiei…

- Elena Petrascu si-a prezentat, astazi, demisia din functia de Director General al Postei Romane, in fata membrilor Consiliului de Administratie al companiei. Mai jos, declaratia sa la finalul scurtului mandat: 0 0 0 0 0 0

- Serviciile secrete ale SUA au avertizat ferm cetatenii americani sa nu cumpere smartphone-uri produse de companiile chineze Huawei sau ZTE, intrucat acestea ar putea fi folosite ca instrumente pentru spionaj, relateaza editia online a postului CNN. Responsabili din CIA, NSA, FBI si Agentia…

- Publicarea minutelor sedintelor Consiliului de Administratie al Bancii Centrale reprezinta intotdeauna o sursa de informatii de prim rang cu privire la ceea ce se discuta la cel mai inalt nivel in BNR, lucru care, pana de curand, era pastrat cu maxima discretie. Asa aflam care sunt principalele ingrijorari…

- Intr-o declaratie politica prezentata in Parlament, deputatul PNL de Alba Sorin Ioan Bumb se refera la numirea la conducerea Consiliului de Administratie al societatii Cupru Min SA Abrud a lui Radu Cosarca, “specialist in comunicare si PR”. “Ultima a PSD in domeniul economic este numirea in fruntea…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat.Potrivit B1TV.ro, Consiliul de Administratie l a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu. Dan Baciu este cel care era a ocupat functia de director economic…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Reprezentantii Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi au anuntat ca au primit acordul Consiliului de Administratie al Telekom Romania pentru cumpararea cladirii de pe strada Lapusneanu. Valoarea tranzactiei a fost de peste 2,1 milioane de euro.

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa…

- Fostul relizator TV Radu Cosarca a fost numit presedinte al Consiliului de Administratie de la compania miniera de stat Cupru Min Abrud. Acesta il inlocuieste in aceasta functie pe Remus Vulpescu, care a demisionat.

- Noul presedinte al Consiliului de Administratie al companiei Cupru Min Abrud este Radu Coșarca, fost prezentator de știri, care i-a luat locul lui Remus Vulpescu dupa ce acesta a demisionat. Este a doua schimbare importanta la conducerea firmei de stat, dupa ce Gheorghe Chindriș i-a luat locul lui Nicolae…

- Procurorii DIICOT au declanșat urmarirea penala pe numele unui fost ofițer al Direcției Generale de Informații a Apararii (DGIA), care a sustras din instituție numeroase documente privind planuri ale Armatei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Muncii, MASURI dupa discutiile cu grefierii: Ce…

- Manda: Am primit un raspuns de la SRI despre posibile vulnerabilitati privind repartizarea aleatorie a dosarelor in Justitie Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI a primit un raspuns clasificat de la Serviciul Roman de Informatii privind sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor…

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Partidele de vanatoare organizate de omul de afaceri Ion Tiriac la Balc sunt renumite si aduna, an de an, marii milionari ai lumii. Wolfgang Porsche, Klaus Mangold, fostul presedinte al grupului Daimler-Chrysler, Franz Rauch, producator al celebrei marci de sucuri, si Wolfgang Bernhard, presedintele…

- Inainte de alegerile locale din 2016, Partidul Mișcarea Populara se prezenta in fața alegatorilor cu o echipa de oameni care nu mai facusera politica, cu excepția lui Laurențiu Dulama, președintele filialei. Persoane tinere, care, fara excepție, vorbeau destul de coerent despre un nou mod de a face…

- „La Ponta, știam de la ofițeri de prim rang. Era trecut in rezerva. Mi-a spus ofițerul care l-a recrutat”, a declarat Traian Basescu, la TVR. Fotul președinte a ținut sa sublinieze ca nu este o noutate ceea ce spune. De astfel, Traian Basescu a facut afirmații similare și in 2014, cand a sustinut…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Potrivit primarului Nicole Robu, pana la finele acestui an, in Timișoara vor circula 30 de tramvaie Armonia. De asemenea, in perioada urmatoare se va incheia și achiziția și inmatricularea celor 20 de minibuze Mercedes. „S-a schimbat radical compoziția parcului RATT și pe cale de consecința…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 20 ianuarie 2018 si conditii de participare la concurs: *Directia…

- Genovel-Florentin FRATILA Excluzand orice intentie de a ma erija in filosof, parafrazez citatul pretins a fi a lui Andre Malraux. De fapt, este o idee conturata si datorita celor patru ani de cand sunt membru al Consiliului de Administratie al Colegiului National ,,Alexandru Vlahuta“ din Ramnicu Sarat.…

- Societatea MedservMin ar putea avea un nou sef chiar in aceasta saptamana. Potrivit unor surse neoficiale, noul director va fi validat in ședinta Consiliului de Administratie de joi, 18 ianuarie. Pentru postul de director executiv...

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Nicolae Badalau, a declarat ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, a refuzat propunerea facuta in Comitetul Executiv National (CExN) al partidului de a prelua pentru functia de prim-ministru. El a afirmat marti seara, in…

- Chimcomplex, noul proprietar al Oltchim, va pastra angajatii si salariile celor care lucrau pana acum la instalatiile de pe platforma din Ramnicu Valcea si are in plan sa relanseze productia de PVC, material care nu se mai fabrica in Romania, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca are informatii potrivit carora Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru inzestrarea Armatei, afirmand ca daca executia bugetara va confirma acest lucru, premierul si ministrul Apararii trebuie ”sa

- Premierul Mihai Tudose a reproșat partidului sau, in Comitetul Executiv al PSD , ca i s-a dat un ,,trabant” și i s-a cerut sa faca performanța cu el. Dezvaluirea a fost facuta de catre Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, la interviurile Libertatea Live. El a mai spus ca in ședința…

- Robert Licu, unul dintre cei mai importanti handbalisti romani ai anilor 90, a postat pe pagina personala de Facebook, doua mesaje prin care a criticat direct actuala conducere a Federatiei Romana de Handbal. Medaliat cu bronz la Campionatul Mondial din 1990, ”tunarul” Romaniei a reactionat la scurt…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Masacrul legionar de la Jilava din anul 1940. “Masacrul de la Jilava” este numele sub care a ramas cunoscuta noaptea de 26/27 noiembrie 1940, in care legionarii au asasinat 64 de inalt demnitari ai statului roman, aflati in stare de arest la Penitenciarul Jilava. Pe 4 septembrie 1940, regele Carol al…

- Transportatorul roman de gaze naturale Transgaz SA a depus, la Comisia pentru Organizarea si Desfasurarea Concursurilor Comerciale si Investitionale de Privatizare a Proprietatii Publice din Chisinau, oferta pentru preluarea societatii Vestmoldtransgaz cu care va construi conducta Iasi-Ungheni.…

- Șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca in fruntea tarii se afla marioneta celor care l-au adus la putere pe actualul presedinte, iar in acest context il acuza pe Klaus Iohannis ca ar greși la fel ca predecesorul sau Traian Basescu. „Trebuie trasa concluzia ca el face exact aceeasi greseala…

- Fondul de investitii J.C Flowers a preluat subsidiara locala a Piraeus Bank de la banca greceasca cu acelasi nume si isi face astfel oficial intrarea in sistemul bancar romanesc dupa o indelungata perioada de negocieri. Intre cele doua parti s-au purtat discutii si anul trecut, insa dealul…

- S-a lasat cu scandal la validarea membrilor Consiliului de Administrație al Societații Drumuri Municipale. La ședința AGA, cel care a obținut punctaj maxim la evaluare, PSD-istul Adam Craciunescu, a fost pus in așteptare, fiind suspectat de incompatibilitate. Au fost validați cinci membri și, cel mai…

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general, Viorel Sorin Ciutureanu director economic, Adriana Frangu director dezvoltare, Marieta Elisabeta Stasi director…