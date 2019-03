Stiri pe aceeasi tema

- Generalul american Tod Wolters, fost pilot de vanatoare, a fost numit comandant suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR), a anuntat vineri NATO, transmite AFP. Liderul militar al NATO este ofiter american, Europa desemnandu-l pe secretarul general al Aliantei, in prezent norvegianul…

- Secretarul general al NATO a precizat ca cele 29 de state membre ale Aliantei au lansat consultari cu privire la Huawei, considerat de guvernul american drept o amenintare pentru Europa. "Anumiti aliati au exprimat preocupari si NATO trateaza aceste preocupari cu cea mai mare seriozitate",…

- Comandantul suprem al fortelor aliate in Europa, generalul american Curtis Scaparrotti, a avertizat miercuri Germania ca fortele NATO vor inceta sa mai comunice cu partenerii lor germani daca Berlinul va colabora cu grupul chinez Huawei pentru infrastructura sa de 5G, informeaza AFP. 'Ne este teama…

- NATO trebuie sa se pregateasca pentru o lume 'cu mai multe rachete rusesti', chiar daca Alianta incearca sa salveze Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) si sa evite o noua cursa a inarmarii nucleare, a declarat vineri secretarul general Jens Stoltenberg, relateaza AFP. …

- "NATO a sporit prezenta in regiunea Marii Negre din punct de vedere terestru, de exemplu prin noua prezenta multinationala de la Craiova, avem mai multa politie aeriana si am sporit prezenta navala cu nave din statele aliate in Marea Neagra. De asemenea, analizam si masuri alternative pentru a ne…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca, la data de 27 ianuarie 2019, circulatia rutiera, in special in zona centrala a capitalei Bruxelles si in Cartierul european, va fi perturbat ca urmare a unui mars pentru…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a conformat ca Jamal al-Badawi, considerat ”creierul” atentatului din octombrie 2000 contra navei de razboi USS Cole, a fost ucis de armata americana, informeaza news.ro.”Formidabila noastra armata a facut deptate eroilor ucisi si raniti in atacul las…

- Germania a revenit miercuri in Consiliul de Securitate al ONU ca membru nepermanent dupa o absenta de sase ani, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Prima zi oficiala de lucur pentru noii membri nepermanenti a inclus o discutie a agendei consiliului pentru ianuarie si o ceremonie de ridicare a…