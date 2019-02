Stiri pe aceeasi tema

- Margaritis Schinas, principalul purtator de cuvant al Comisiei Europene, a spus joi, intr-o conferința de presa, ca Viorica Dancila este premierul Bulgariei. Oficialul executivului european s-a corectat imediat dupa ce un jurnalist din sala i-a atras atenția asupra...

- La discuții au participat ministrul roman al Cercetarii, ministrul adjunct responsabil pentru Educație, Universitați și Cercetare din Italia, secretarul general al Ministerului Cercetarii și Inovarii din Franța și cațiva reprezentanți ai Guvernului suedez. „Toți cei prezenți la discuții și-au…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Statul de drept este respectat in Romania, a dat asigurari miercuri premierul Viorica Dancila, la Bruxelles, in cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor. "In Romania este respectat statul de drept. Si am sa repet…

- Potrivit ziarului, acesti ministri vor ca UE sa accepte o „perioada de gratie” de doua luni, dupa 29 martie, pentru a avea timp sa implementeze legislatia necesara, in cazul in care acordul premierului Theresa May este aprobat in Parlament. Pe de alta parte, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude…

- Ordonanța de urgența care ar redeschide sute de procese de la Instanța Suprema îngrijoreaza și Bruxelles-ul. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a trimis o scrisoare premierului Dancila.

- ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…

- Comisarul european Corina Cretu a atacat-o pe Rovana Plumb, intr-o postare pe Facebook, in urma conferintei de presa in care s-au prezentat datele privind rata absorbtiei fondurilor europene, si in care s-a aratat ca Romania a atins un grad de absorbtie apropiat de media UE. Oficialul european spune…

- Presedintia romana a Consiliului UE va avea sarcini de ''extraordinara dificultate'' si survine ''intr-un moment crucial pentru viitorul UE'', a subliniat miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker dupa reuniunea pe care comisarii europeni au avut-o…