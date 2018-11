Acest cadru al Senatului, arestat duminica seara, a fost plasat in arest preventiv, in cadrul unei anchete deschise in martie de Parchetul din Paris cu privire la ”culegere si livrare de informatii unei puteri straine, susceptibile sa aduca atingere intereselor fundamentale ale natiunii”, a anuntat luni o sursa judiciara, confirmand o informatie dezvaluita in emisiunea Quotidien.



Plasat in arest preventiv la Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), in sediul Directiei Generale a Securitatii Interne (DGSI), Benoit Quennedey este interogat de catre serviciile de informatii, care incearca sa…