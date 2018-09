Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier francez Manuel Valls si-a anuntat marti candidatura la Primaria Bercelonei - o noua lupta, intr-o noua tara - unde spera sa rastoarne perisajul politic, un pariu ruscant, relateaza AFP.Dupa ce a mentinut suspansul timp de saptamani, fostul socialist si-a anuntat in mod oficial…

- Andreea Esca a fost decorata, marti, de catre ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, cu Ordinul National al Meritului in grad de Cavaler pentru promovarea valorilor francofone. Diplomatul francez a afirmat, in cadrul ceremoniei, ca jurnalista Andreea Esca, pe langa faptul ca este…

- Fostul premier al Frantei, Francois Fillon, a fost din nou audiat vineri, la Paris, de judecatori insarcinati cu ancheta asupra suspiciunilor privind locuri de munca fictive pentru sotia si copiii sai in calitate de asistenti parlamentari, scrie agerpres.ro.

- Starul brazilian Neymar, atacantul campioanei Frantei, Paris Saint-Germain, le-a facut luni o vizita surpriza fostilor sai coechipieri de la FC Barcelona, in cantonamentul de la Sant Joan Despi, informeaza presa catalana. Potrivit cotidianului El Mundo Deportivo, Neymar a venit in Spania cu ocazia unui…