- Tatal a doi baieti, cu varste de trei si patru ani, a fost trimis la inchisoare in Franta, pentru ca le-a distrus dintii copiilor sai, hranindu-i doar cu prajituri si Coca-Cola, scrie Daily Mail.

