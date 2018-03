Stiri pe aceeasi tema

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema amenințarilor directe ale Rusiei de la frontiera flancului estic al NATO și UE.Adevarul: Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv…

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv Romania, chiar daca Rusia ca tara nu este numita nici inamic, nici adversar, nici amenintare in sine. Nici Strategia Nationala de Aparare a SUA nu noteaza altceva decat provocari ale Rusiei si doar in…

- Fostul director de campanie al lui Donlad Trump, Paul Manafort, a platit peste doua milioane de euro unor fosti oficiali europeni de rang inalt, din asa numitul „grup Habsburgic“, pentru a face lobby pentru regimul fostului presedinte ucrainean pro-rus, Viktor Ianukovici, se arata in rechizitoriului…

- Exporturile alimentare ale Rusiei au crescut cu 25% anul trecut, la nivelul record de 19 miliarde de dolari, arata datele publicate de Centrul rus de export. Este cel mai semnificativ avans din 2012 si vine pe fondul majorarii livrarilor de grau, peste congelat si zahar, transmite Bloomberg.…

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA.Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de campanie…

- Doua surori din Rusia s-au sinucis, aruncandu-se impreuna in gol de la etajul 10 al blocului in care locuiau. Maria Vinogradova, in varsta de 12 ani, și sora ei Anastasia Svetozarova, 15 ani, au fost gasite fara viața, in fața blocului lor din vestul Rusiei. Potrivit presei din Rusia,…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, i-a sugerat premierului Bulgariei, Boiko Borisov, sa obțina cetațenia rusa ca sa voteze la alegerile prezidențiale din Rusia. Declarația a venit ca urmare a glumei lui Borisov despre alegerile prezidențiale din Rusia.…

- 'Roskomnadzor (autoritatea de control al mass-media) a blocat https://navalny.com/ la cererea (oligarhului rus Oleg) Deripaska', a anuntat opozantul pe contul sau de Twitter. 'Site-ul ramane inca accesibil prin intermediul catorva furnizori de internet, dar aceasta este temporar', a adaugat…

- SUA cer din nou Rusiei sa opreasca agresiunea din Ucraina si sa se retraga din Crimeea. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat avertizeaza ca sanctiunile la adresa Rusiei vor ramane in vigoare pana cand angajamentele din cadrul acordurilor de la Minsk nu vor fi indeplinite integral.Citeste…

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Autoritațile de la Moscova ar putea bloca Instagram și YouTube in Rusia, dupa ce un miliardar rus, Oleg Deripaska, a ciștigat un proces in instanța legat de dreptul la intimitate. Hotarirea judecatoreasca vizeaza o serie de clipuri video și imagini care il surprind pe Deripaska și pe viceprermierul…

- Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat Comitetul de Investigatie intr-un comunicat, adaugand ca peste o suta de persoane lucreaza la acest caz. Toate cele 71 de persoane aflate la bord au murit. Accidentul este primul al…

- Ksenia Sobchak, o contracandidata a lui Putin, și-a cerut scuze pentru implicarea Rusiei in alegerile din Statele Unite dupa ce a declarat ca ea crede ca hackerii ruși au intervenit pentru a schimba rezultatul alegerilor din 2016, scrie CNN. „Se pare ca intr-adevar am avut ceva de-a face cu asta”, a…

- Peste un milion de internauti au vizionat vineri, la mai putin de 24 de ore de la lansare, o ancheta a opozantului rus Alexei Navalny in care acuza un influent vicepremier ca beneficiaza de generozitatea miliardarului Oleg Deripaska, scrie AFP.

- "Spuneti ca toata lumea are un smartphone", a declarat Putin joi, in urma unui discurs al directorului Institutului National de Cercetari Kurceatov, Mihail Kovalciuk, la o reuniune cu cercetatori si academicieni rusi, la Novosibirsk, in Siberia Occidentala.Kovalciuk tocmai spusese in discursul…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a inclus marti importanti oameni de afaceri rusi, inclusiv CEO a doua mari banci, magnati in sectorul metalelor si seful Gazprom pe o "lista de oligarhi" apropiati Kremlinului, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Lista, elaborată ca parte…

- Secretarul de stat American Rex Tillerson, a pus la colț din nou Rusia pentru atacurile cu arme chimice care continua in Siria, acolo unde regimul Bashar al Assad, in lipsa de alte resurse, lovește enclavele controlate de catre opoziție cu arme chimice, omorand civili și militanți deopotriva.

- Rusia va curma orice incercari distructive din partea altor state de a se amesteca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa oficiala TASS. 'Avem…

- Inceputul de an 2018 ne arata tot mai mult alunecarea lumii asa cum o stim de la normativismul minimal al dreptului international si respectarea regulilor angajarii spre un joc tot mai periculos de Mare Putere, la realismul dur si pur in care ambitiile si revizionismul Rusiei lui Putin converg cu aparitia

- Selfie-ul Anastasiei Gruzdeva, o tinara care locuiește la Iakutsk, Rusia, a devenit viral pe internet, fotografia publicata pe rețeaua sociala Instagram fiind apreciata de peste 40 de mii de utilizatori din intreaga lume. In imagine se vede ca genele fetei sint acoperite cu promoroaca. In descriere…

- Mai mulți oligarhi ruși ar urma sa fie trecuți pe lista sancțiunilor SUA, din cauza relațiilor de prietenie cu Vladimir Putin, a implicarii in alegerile prezindențiale din anul 2016 sau din cauza sprijinirii unor interese ruse, scrie Bloomberg . Trezoreria SUA trebuie sa finalizeze lista pana pe 29…

- Un raport al democraților din Congresul american, adresat Comisiei de Relații Externe, referitor la „Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației in Rusia și Europa. Implicații pentru securitatea naționala a SUA” releva, in 205 pagini, cum controleaza Kremlinul societatea rusa și o influențeaza…

- Autoritatile rusesti au distrus 19.000 de tone de mancare din 2014 si pana acum in cadrul embargoului impus anumitor produse alimentare din tarile occidentale, scrie Moscow Times. Embargoul a fost introdus in august 2014 ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea.

- "Cum am putea opri razboiul? Exista mai multe solutii. Putem schimba continutul Acordului de la Minsk", a declarat Leonid Kravciuk intr-un interviu acordat postului 112.Ukrainia.In opinia lui Kravciuk, o intrevedere intre liderii Ucrainei si Rusiei ar putea fi un pas major in fata spre…

- In ciuda discuțiilor satisfacute ale lui Putin cu Assad, razboiul din Siria nu este terminat inca pentru Rusia, scrie editorialistul Bloomberg, Leonid Bershidsky. Recent, generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major rus (cunoscut pentru teza razboiului hibrid), a expus analiza sa finala a operațiunilor…

- Donald Trump l-a acuzat pe fostul sau consilier Steve Bannon ca si-a "pierdut mintile", intr-o usturatoare declaratie care marcheaza o ruptura de cel care a fost unul dintre strategii victoriei sale spectaculoase din 2016. Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii unor fragmente dintr-o carte ce urmeaza sa apara saptamana viitoare, in care Steve Bannon afirma ca fiul presedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "tradare" intalnindu-se cu o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Lista femeilor care intra in cursa prezidențiala din Rusia crește odata cu anunțarea candidaturii soției unui important muftiu, anunța Russia Today.Aina Gamzatova, o jurnalista de succes, șefa celui mai mare holding media musulman din Rusia, și-a inregistrat intenția de a candida la Comitetul…

- Cel puțin zece persoane au fost ranite intr-o explozie care a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg. Autoritațile ruse au anunțat ca deflagrația a fost provocata de o bomba artizanala, care a fost echivalenta cu puterea a 200 de grame de TNT, relateaza Russia Today și AFP. Explozia a avut…

- Navalnii, care a fost impiedicat de autoritați sa candideze la alegerile prezidențiale din martie impotriva lui Puțin, le cere rușilor sa susțina prin proteste boicotarea prezidențialelor. Comisia electorala centrala din Rusia a decis marți, prin vot, ca lui Alexei Navalny sa i se interzica…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura pentru alegerile prezidentiale din 18 martie depusa de opozantul Alexei Navalnii, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului, transmite AFP.

- Imagini difuzate pe retelele de socializare arata un autobuz care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe persoane. Soferul a fost arestat. Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea unei defectiuni tehnice a vehiculului. Accidentul…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- Igor Dodon va efectua o noua vizita oficiala in Rusia. Vizita liderului de la Chisinau in Rusia va incepe la 26 decembrie. Invitatia lui Putin a fost transmisa prin intermediul ambasadorului Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. "Am acceptat aceasta invitatie, confirmand ca voi participa la…

- Oficiul federal pentru Protectia Constitutiei si combaterea terorismului (BVT), agentia de informatii interne din Austria, a anuntat ca nu exista semne privind un posibil atac deliberat in cazul exploziei de la terminalul de gaze naturale din Baumgarten, de langa Viena, potrivit site-ului Reuters.…

- Eurodeputatul Bela Kovacs, membru al partidului nationalist de opozitie Jobbik, a fost pus sub acuzaret de spionarea institutiilor Uniunii Europene in interesul Rusiei, au anuntat miercuri autoritațile maghiare, scrie Reuters. Dosarul a fost deschis in 2014, cand autoritatile maghiare au si depus o…

- Este sezonul de alegeri in majoritatea statelor, iar o posibila scurgere de la o instalatie nucleara din Rusia ar putea deveni principalul subiect al stirilor. Candidatii aflati in opozitie cu presedintele Vladimir Putin au ocazia sa viziteze zona in pericol, sa discute cu electoratul speriat si…

- Grupul auto german Volkswagen poarta discuții vizand preluarea unei participații la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale ușoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discuțiilor. Deocamdată nu este clar cât de mare este participația pe care Volkswagen…

- „Statul paralel” din SUA il cam deranjeaza pe alesul Trump. Așteptam replica bosumflata a Congresului și schimbarea legilor justiției. Sau nu? Impresionante sunt "lecțiile" justiției americane și intreg desfașuratorul cercetarii penale conduse de procurorul federal Robert Mueller, un respectat "om al…

