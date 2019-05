Stiri pe aceeasi tema

- Caroline Bittencourt, un dintre cele mai frumoase femei din lume, model international din Brazilia, a murit dupa ce s-a aruncat in mare sa-si salveze cateii. Caroline Bittencourt a fost recuperata, ieri dupa amiaza, fara suflare pe o plaja de langa ...

