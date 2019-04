Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat emis de organizatori se arata ca lui Tales Soares i s-a facut rau pe podium, unde avea loc o prezentare a casei de moda Ocksa. Tanarului brazilian i s-a acordat primul ajutor pe podium, dupa care a fost transportat la spital, unde a fost pronuntat decesul. Organizatorii nu au oferit…

- "SPFW a aflat in urma cu putin timp vestea decesului manechinului Tales Soares, caruia i s-a facut rau in timpul prezentarii Ocksa", o casa de moda braziliana, au precizat organizatorii intr-un comunicat, potrivit AFP. Acestia nu au oferit detalii despre cauzele decesului. Tanarul, al carui…

- Un manechin brazilian in varsta de 26 de ani a decedat subit sambata dupa ce i s-a facut rau in timpul unei prezentari de moda din cadrul Saptamanii Modei de la Sao Paulo (SPFW), au anuntat organizatorii evenimentului, potrivit AFP. "SPFW a aflat in urma cu putin timp vestea decesului manechinului Tales…

- Un fotbalist din Burundi și-a piedut viața joi, in urma urma unui infarct. Este vorba despre Papy Faty. Incidentul dramatic s-a petrecut la minutul 15 al meciului dintre echipa sa, Malanti Chiefs, și Green...

- Un copil de 11 ani a decedat, dupa ce fratele sau geaman l-ar fi impușcat in timp ce se jucau cu o arma pneumatica.Incidentul s-a petrecut intr-o suburbie din municipiul Chișinau.Potrivit poliției, copilul a fost impușcat din imprudența.Cu detalii revenim mai tarziu!

- Pierdere pentru lumea modei autohtone, dar si pentru cei care au cunoscut-o si apreciat-o ca om pe Zina Dumitrescu. Cea careia i s-a spus “Mama modei din Romania” s-a stins la varsta de 82 de ani. Zina Dumitrescu a murit in aceasta dupa-amiaza, anunta spynews.ro. Asociate de numele Zinei Dumitrescu…

- Atletul Jamaican Kemoy Campbell, care a ajuns la spital dupa ce si-a pierdut cunostinta in timpul cursei de 3.000 de metri de la Millrose Games, luna trecuta, la New York, a declarat ca medicii i-au spus atunci ca practic inima i s-a oprit in timpul competitiei, relateaza Reuters.

- Tragedie la o nunta din Peru. Cel putin 15 oameni au murit, iar alti 34 au fost raniti. Incidentul s-a produs in orasul Abancay din statul sud-american, dupa ce un torent de pietre și noroi s-a abatut asupra unui hotel.