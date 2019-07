Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce America isi celebra Ziua Independentei, presedintele SUA reusind, spre stupoarea dusmanilor sai, sa evite gafele, polarizarea natiunii si politizarea celebrarilor, pentru care fusese osandit in prealabil fara drept de apel, Europa antitrumpista e, politic, cu credibilitatea la pamant. Numirea…

- In urma cu doua luni, prin Stanișev, anunțasera ca „ingheața” relația cu PSD Socialiștii din Parlamentul European i-au transmis duminica un mesaj premierului Viorica Dancila, dupa alegerea acesteia in fruntea PSD la Congresul de sambata. „Felicitari pentru alegerea dumneavoastra in funcția de președinte…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a anunțat ca a inregistrat la Parlament Pachetul legislativ pentru Natalitate pentru a incuraja familiile prin masuri concrete de stimulare a calitații sistemului de educație și sanatate, in contextul in care Romania nu are o politica de creștere demografica, conform…

- Cod NEGRU de canicula! Meteorologii europeni avertizeaza Romania. Urmeaza temperaturi de peste …. Cod NEGRU de canicula! Meteorologii europeni avertizeaza ca vor urma 10 zile de canicula in Europa, iar Romania face parte dintre țarile care vor avea de infruntat valul de caldura. Vor urma temperaturi…

- Comisarul european pentru Educație a publicat pe Twitter o fotografie de la reuniunea miniștrilor educației organizata la București, in care oficialii o așteapta pe Ecaterina Andronescu. Potrivit Edupedu.ro, ministrul roman a intarziat la poza de grup, timp in care miniștrii educației din Asia și…

- La deschiderea expozitiei „A saptea pecete” publicul are intrarea libera si are ocazia sa-i cunoasca pe artistii care au contribuit la realizarea lucrarilor artistice „spectaculoase si contrariante”.

- Europa schimba sofatul pentru totdeauna. In cadrul unei intalniri a Comisiei Europene, s-a discutat aprobarea unui nou proiect de siguranta a circulatiei. Acest proiect ar urma sa impuna montarea unor limitatoare de viteza la toate masinile ce urmeaza...

- Premierul chinez Li Keqiang se intalneste vineri in Croatia cu liderii Europei Centrale si de Est pentru discutii pe teme economice, sub privirile ingrijorate ale Bruxelles-ului care a obtinut saptamana aceasta o promisiune din partea Beijingului pentru o mai mare deschidere, transmite AFP, relateaza…