- Michael Jackson conduce clasamentul celor mai bine platite celebritati decedate pentru al saselea an la rand, cu 400 de milioane dolari, potrivit Forbes. El este urmat de Elvis Presley, cu venituri de 40 de milioane de dolari, informeaza news.roAverea regelui pop era estimata la 313 milioane…

- Robert Lewandowski, celebrul atacant al celor de la Bayern Munchen a bEgat spaima in oameni! Fotbalistul a ales un costum iendit pentru noaptea de Halloween, dar nici so:ia lui nu s-a lEsat mai prejos.

- Nu in putine locuri, oamenii iau foarte in serios sarbatoarea de Halloween. Acestia nu se multumesc in a se costuma in monstri sau spirite, ci duc costumele la un alt nivel. Asa se face ca unii apeleaza la personajele preferate din filme si isi costumeaza inclusiv animalele de companie.

- Ziua de Halloween s-a transformat intr-o zi horror pentru Neymar. Atacantul lui PSG risca sase ani de inchisoare, daca va fi gasit vinovat in transferul facut intre FC Barcelona si echipa din Brazilia, Santos, in anul 2013.

- Astazi are loc Halloween, celebra sarbatoare a americanilor, dar care a fost copiata cu mare dedicatie si de romani in ultimii ani, iar vedetele noastre nu au facut exceptie. Aproape toate s-au costumat care mai de care mai inspaimantator.

- "L-am vazut jucand si, cu toata dragostea mea, nu cred ca poate deveni (n.r. - fotbliast profesionist) nici intr-o suta de ani. E senzational ca actiune de marketing pentru ca a atras multa atentie catre A-League. Dar nu poti sa o iei in serios", a declarat fostul jucator al echipelor Liverpool, Bayern…

- Bayern Munchen sufera! Nemților li s-au accidentat doi titulari, Tolisso și Rafinha. Echipa lui Niko Kovaci s-a impus, scor 3-1, in fața lui Bayer Leverkusen, dar a pierdut doi fotbaliști importanți pentru o perioada destul de lunga. ...

- Eric de Oliveira (32 de ani) e adversarul lui Xavi in campionatul din Qatar, insa cand cei doi s-au intalnit a avut loc un dialog pe care brazilianul nu-l va uita multa vreme. Fostul jucator de la Pandurii și Gaz Metan a avut surpriza sa fie recunoscut de Xavi (38 de ani). "Tu ești Eric!?" l-a intrebat…