Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi, vedeta echipei FC Barcelona, a primit, luni, la Milano, premiul pentru cel mai bun jucator a anului, in cadrul Galei Premiilor ''The Best'', organizata de FIFA. Victoria lui Messi este considerata o mica surpriza de catre AFP, care…

- Daniel Szori, un tanar in varsta de 18 ani, nascut la Oradea, a primit „Premiul Puskas”, pentru cel mai frumos gol al anului in fotbalul mondial. Jucatorul de la MOL Vidi a fost recompensat pentru un gol marcat pe cand apara culorile clubului Debrecen, „victima” fiind cunoscuta Ferencvaros. Acest gol…

- Fotbalistul tunisian Younes Hamza (33 ani) si-a incheiat conturile cu gruparea elena de prim esalon Aris Salonic, alegand sa-si continue cariera la FC Petrolul Ploiesti. Nascut la Monastir, Hamza Younes a evoluat in tara natala pentru US Monastir, CS Sfaxien si ES Sahel, inainte de a avea o prima experienta…

- Caz greu de imaginat la Oradea. O doctorița este suspectata ca și-ar fi omorat copilul nou-nascut și l-ar fi ingropat in curtea unei case parasite. Femeia este medic rezident la Spitalul Județean. Parchetul Bihor a deschis dosar penal pentru omor.

- Daniel Zsori (18 ani), atacantul lui Debrecen (Ungaria), se afla printre cei trei fotbaliști nominalizați la premiul FIFA Pușkaș. Fotbalistul nascut la Oradea a intrat pe lista scurta a celor de la FIFA și se lupta la premiul pentru cel mai frumos gol al anului cu Lionel Messi (32 de ani, Barcelona)…

- Veronica Lario, a doua fosta sotie a lui Silvio Berlusconi, trebuie sa inapoieze magnatului si politicianului italian 60 de milioane de euro pe care i-a primit in urma divortului, potrivit unui ordin emis de Tribunalul Suprem de la Roma la finalul saptamanii, potrivit News.ro.Citește și: DEMISIA…

- Daniel Zsori (18 ani), atacantul lui Debrecen (Ungaria), se afla printre cei zece fotbaliști nominalizați la premiul FIFA Pușkaș. Fotbalistul nascut la Oradea se lupta la premiul pentru cel mai frumos gol al anului cu nume precum Lionel Messi sau Zlatan Ibrahimovic. In aceasta lupta sunt angrenate…

- George Pușcaș (23 de ani) a fost lasat de Antonio Conte sa plece din cantonamentul lui Inter din China pentru a merge la nunta surorii sale, Andreea (26 de ani). Evenimentul a avut loc la Oradea, unde a fost prezent și impresarul lui Pușcaș, Catalin Sarmașan. Atacantul naționalei Romaniei a facut spectacol…