Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Argentina și-a impușcat fosta iubita la o petrecere pentru pensionari care a avut loc in orașul Lincoln. Cei doi avusesera o relație in urma cu un an și se desparțisera de curand. Tragedia a avut loc in weekend. Oscar Ruben Otero, in varsta de 61 de ani, și-a facut apariția la o petrecere…

- O femeie in varsta de 26 de ani din America a dat cu mașina peste baiețelul ei in varsta de trei ani. Tragedia a avut loc in urma cu cateva zile in zona rezidențiala Westchase Grand din Houston. Din primele investigații parea ca a fost vorba de un accident, insa ulterior s-a descoperit, cu ajutorul…

- Un italian in varsta de 32 de ani a decis sa-și curme zilele aruncandu-se de pe spitalul Gemelli din Roma. In urma cu fix o luna, pe un pat din acel spital iși pierduse viața iubita lui romanca. „Te iubesc, vin dupa tine!”, a strigat italianul și s-a aruncat in gol. Italianul a murit pe loc, intervenția…

- A 8-a ediție a concursului Ciao Darwin, varianta italiana, i-a adus mare succes celei ce o joaca pe Mama Natura. In cel mai recent episod, numit "Juventus contra Toți", Michelly Sander a atras foarte multe aprecieri. Modelul brazilian de 21 de ani este logodita cu Andrea Petagna, atacantul lui SPAL,…

- Un barbat de 32 de ani a fost reținut duminica, dupa ce și-a ucis iubita cu 40 de ani mai in varsta. Barbatul din comuna Ladești, județul Valcea, a intrat in locuința concubinei sale, de 72 de ani, și pe fondul consumului de alcool a injunghiat-o, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Valcea,…

- Microbuzul clubului Alanyaspor din Turcia s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi adormit la volan, scrie antena3.ro. In mașina erau 7 jucatori, iar Sural, in varsta de 28 de ani, nu a supraviețuit.i Citeste si Tragedie de Paste. A facut INFARCT, iar medicii nu l-au mai putut salva Și fostul…

- Cumparat de Ajax Amsterdam de la Standard Liege in schimbul a 12,5 milioane de euro, Razvan Marin este in mod oficial liderul unei generatii care promite sa schimbe in bine imaginea fotbalului romanesc.

- Japonezul Kazu Miura vrea sa moara pe terenul de fotbal. Inca activ la varsta de 52 de ani, niponul a declarat intr-un interviu pentru ”L'Equipe”: ”Vreau sa joc pana cand o sa mor!”. ”Cand ma voi duce, vrea sa se spuna ca a murit un fotbalist, nu un fost fotbalist. In acest moment, nu simt ca trebuie…