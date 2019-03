Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul formatiei Standard Liege, Michel Preud'homme, a declarat, ieri ca mijlocasul Razvan Marin merita un transfer la Ajax Amsterdam. "Stilul lui corespunde cu cel al celor de la Ajax. Este o frumoasa recompensa pentru el, merita acest transfer. Stiam demult de interesul celor de la Ajax pentru…

