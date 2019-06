Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de tineret a Romaniei este marea surpriza a Campionatului European U21 din Italia si San Marino. „Tricolorii mici” au castigat grupa de foc cu Anglia, Franta si Croatia, iar acum se pregatesc pentru semifinala cu Germania. Inaintea confruntarii de la Bologna, presa germana este la picioarele…

- Atos, lider global in transformare digitala, lanseaza BullSequana Edge, cel mai performant server de Edge Computing disponibil pe piața globala. BullSequana Edge a fost proiectat pentru a fi utilizat in mod securizat pentru tehnologia Internet of Things (IoT), in medii in care timpul scurt de raspuns…

- A fost inclusa in topul celor mai frumoase femei din lume și nimeni nu poate contesta faptul ca Antonia are intr-adevar ceva special. Rautacioșii au spus de multe ori ca vedeta iși mai editeaza pozele și nu arata in realitate precum la televizor, iar acum artista a vrut sa inlature orice urma de dubiu.

- Cantarețul de manele Nicolae Guța a lansat o manea dedicata PSD."De vrei gustul fericirii, Ștampileaza trandafirii.Cand e cald fierul de bateDaca vrei prosperitate", sunt cateva dintre verusurile cantecului.In doar cateva ore, clipul a strans peste 20.000 de vizualizari.…

- Iker Casillas, celebrul portar spaniol al echipei FC Porto si o emblema a clubului Real Madrid, a fost operat de urgenta miercuri dupa ce a suferit un infarct de miocard, fiind in afara pericolului, a anuntat presa portugheza, citata de cotidianul L 39;Equipe si Agerpres.roIn varsta de 37 de ani, Casillas…

- Liberalii au lansat online o campanie impotriva PSD si au atacat replica lui Liviu Dragnea adresata cetateanului de la Suceava: „Nimic esti tu!“. Au inregistrat si domeniul de internet „nimicestitu.ro“, care trimite spre pagina de internet a campaniei, unde este un video cu Liviu Dragnea la mitingul…