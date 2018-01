Stiri pe aceeasi tema

- Juan Carlos Garcia, fundasul din Honduras care a jucat la echipa de fotbal Wigan Athletic, a încetat din viata la doar 29 de ani, el pierzând lupta cu leucemia, a informat clubul din liga a treia engleza.

- Faiq Bolkiah (19 ani), nepotul sultanului din statul Brunei, este considerat cel mai bogat fotbalist din lume, cu o avere estimata la 14 miliarde de euro. Faiq Bolkiah are deja o carte de vizita impresionanta. S-a nascut in Los Angeles, iar in 2009 a fost selecționat de academia lui Southampton, recunoscuta…

- Un fotbalist de naționala a fost rapus de cancer la doar 29 de ani! A fost legitimat la o echipa din Anglia. Cancerul face ravagii in sport și la inceput de an. Un fotbalist de echipa naționala a pierdut lupta cu leucemia la doar 29 de ani. Hondurianul Juan Carlos Garcia, nascut pe 8 martie 1988, internațional…

- Antwerp, formația antrenata de Ladislau Boloni, a parafat astazi doua mutari importante pe piața transferurilor, Jonathan Pitroipa și Romain Habran. Parcursul neașteptat de bun din prima parte a sezonului i-a facut pe șefii lui Antwerp sa aduca intariri pentru asigurarea calificarii in play-off. Jonathan…

- Liverpool a stabilit doua recorduri de transferuri in aceasta iarna.Aflata pe locul 4 in Premier League, Liverpool e cea mai activa echipa din Anglia pe piata transferurilor. Dupa ce l-au luat pe Virgil Van Dijk de la Southampton cu 85 de milioane de euro, cormoranii l-au vandut pe Coutinho cu 160…

- E inca junior, dar spera ca in curand sa bifeze primele minute in Premier League. Pana la 19 ani si-a trecut in CV Chelsea si Leicester, doua campioane ale Angliei. El este Faiq Bolkiah, cel mai bogat fotbalist din lume. El este nepotul Sultanului Bruneiului, Hassanal Bolkiah, cel care este…

- Unul dintre cei mai buni jucatori romani, legitimat la un club cu tradiție din Turcia, pare sa nu aiba chiar cea mai buna perioada a vieții, el fiind surprins, zilele trecute, in ipostaze care ridica semne de intrebare cu privire la forma lui fizica.

- Program / rezultate: luni, 1 ianuarie: Everton – Manchester Utd 0-2, Burnley – Liverpool 1-2, Leicester – Huddersfield 3-0, Stoke – Newcastle 0-1, Brighton – Bournemouth 2-2; marți, 2 ianuarie – ora 21.45: Southampton – Crystal Palace, Swansea – Tottenham, ...

- Virgil van Dijk (26 de ani), cel mai scump fundaș din istorie, a fost prezentat oficial la Liverpool și a susținut primul antrenament sub comanda lui Jurgen Klopp. Intr-un interviu acordat pentru site-ul oficial al "cormoranilor", olandezul a vorbit și despre cele 85 de milioane de euro platite de Liverpool…

- Manchester United a mai facut un pas gresit in Premier League, remizand cu Southampton pe Old Trafford, scor 0-0. Ghinioanele s-au tinut lant de echipa lui Jose Mourinho: Romelu Lukaku a ramas inert pe gazon dupa un duel la cap cu un adversar, iar Zlatan Ibrahimovic s-a accidentat din nou la genunchi…

- Cotidianul Daily Mail a dezvaluit salariile starurilor din Premier League, topul fiind dominat de francezul Paul Pogba (Manchester United), in timp ce englezul Harry Kane (Tottenham) se afla la mare distanta de acesta. Cel mai bun marcator din Premier League in sezonul 2016 si 2017, Harry…

- Programul / rezultatele etapei a 21-a: sambata, 30 decembrie – ora 17.00: Bournemouth – Everton, Chelsea – Stoke, Huddersfield – Burnley, Liverpool – Leicester, Newcastle – Brighton, Watford – Swansea, ora 19.30: Manchester Utd – Southampton; duminica, 31 decembrie – ...

- Atacantul echipei de fotbal Tottenham Hotspur, Harry Kane, a reusit 3 goluri in partida cu Southampton (5-2), marti, in etapa a 20-a din Premier League, si a devenit lider in clasamentul international al marcatorilor in 2017, depasindu-l pe Lionel Messi (FC Barcelona). Kane, 24 de ani,…

- Tottenham a castigat cu 5-2 meciul jucat impotriva celor de la Southampton (Premier League, etapa XX), iar Harry Kane (autor al unei triple) a devenit cel mai bun marcator din 2017, depasindu-l pe Lionel Messi.

- Craciunul nu le prilejuieste britanicilor doar intilnirea cu prietenii in jurul unei mese pline cu tavi de pudding. De 100 de ani, la o zi dupa ce Mosul si-a risipit prezenta in casele fiecaruia, fotbalul devine parte din sarbatoare. Asta pentru ca e Boxing Day, teoretic, cea mai spectaculoasa etapa…

- E iures in vestiarul fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu! Jucatorii nu si-au primit salariile de aproape trei luni, iar antrenorul Edward Iordanescu nu stie cum sa le mai capteze atentia la antrenamente si chiar la jocuri. Astra a inceput greoi campionatul, date fiind plecarile masive din lot,…

- Echipele londoneze Chelsea si Arsenal au castigat cu acelasi scor, 1-0, partidele disputate sambata pe teren propriu impotriva formatiilor Southampton, respectiv Newcastle United, in cadrul etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Angliei. Campioana Chelsea s-a impus in meciul cu "Sfintii"…

- Florin Gardoș intra in ultimele șase luni de contract cu Southampton și spune ca sunt șanse mari sa plece de la formația din Premier League, dupa ce a avut o perioada foarte dificila din cauza accidentarilor. "Nu este inca sigur ce voi face, dar intru de la 1 ianuarie in ultimele șase luni de contract…

- Biletul zilei din fotbal 09 decembrie. Duelul Jose Mourinho – Pep Guardiola Biletul Zilei din fotbal vine astazi din Premier League, acolo unde etapa cu numarul 16 se afla in plina desfașurare. Vom miza pe toate cele trei meciuri ale zilei, anume Southampton vs Arsenal, Liverpool vs Everton și derby-ul…

- Lucas Moura de la Paris Saint-Germain a ajuns la un acord de principiu cu echipa Beijing Guoan din China, pentru un transfer in ianuarie, naruind astfel dorința lui Chelsea de a-l aduce pe fotbalist pe "Stamford Bridge". Dupa ce a purtat discuții cu foștii sai colegi de echipa Renato Augusto și Ezequiel…

- Fostul presedinte al Georgiei, in prezent lider al Miscarii Fortelor Noi din Ucraina, Mihail Saakasvili, are la dispozitie 24 de ore pentru a se prezenta in fata anchetatorilor de la Kiev, a anuntat procurorul general ucrainean, Iuri Lutenko

- Gregory Rigters, component al nationalei de fotbal a statului Surinam, a murit in capitala Paramaribo, intr-un accident de masina. Gregory Rigters a fost de doua ori golgeterul campionatului din Surinam, evoluand pentru gruparea Walking Boyz Company. El avea si 7 prezente in nationala statului Surinam,…

- Nationala de rugby juniori U18 a Romaniei continua pregatirea pentru competitiile din 2018. „Stejareii” au intrat, ieri, in ultimul cantonament al anului, la Snagov, fiind convocati 32 de jucatori ce provin de la opt cluburi din tara. De la ACS Tomitanii Constanta, selectionerul Razvan Popovici a apelat…

- Ce a spus selecționerul Martin Ambros dupa victoria Romaniei cu Paraguay, la Campionatul Mondial feminin de handbal 2017. Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins, sambata, la Trier, reprezentativa statului Paraguay, cu scorul de 29-17 (16-7) , in primul meci din grupa A a Campionatului Mondial,…

- 1 Decembrie reprezinta idealul nostru ca națiune de a fi liberi și uniți într-o Românie prospera, condusa de politicieni responsabili și integri, a declarat, vineri, președintele Klaus Iohannis, într-un mesaj video postat pe Facebook. Șeful statului considera ca acum, în…

- Dupa trei ani petrecuti la UTA, Sorin Stratila a fost pus pe liber de conducerea clubului aradean. Cu toate acestea, mijlocasul in varsta de 31 de ani nu o duce deloc rau. Oameni instariti, parintii sai ii fac toate poftele.

- Manchester City a castigat dramatic, in minutul 96, meciul cu Southampton, contand pentru etapa cu numarul XIV din Premier League. "Cetatenii" s-au impus cu 2-1 si au ajuns la cota 13 victorii in acest campionat (lider detasat al ierarhiei).

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Everton și West Ham sunt, prin prisma loturilor, echipe capabile de performanțe bune, dar in mare suferința in aceasta perioada a stagiunii. Mai mult, in meciul direct de pe "Goodison Park", ambele țintesc rezultatul care sa le indeparteze, macar pentru moment,…

- E drept ca nu a fost vorba despre un accident vestimentar sau vreo actiune de tip paparazzi. Totul a facut parte dintr-o regie, pentru audienta postului ITV. Rebekah “Becky” Vardy, nevasta internationalului englez Jamie Vardy – cel care a facut furori stagiunea trecuta din Premier League, cu Leicester…

- Arsenal, Manchester City și Southampton au caștigat partidele disputate astazi in etapa cu numarul 13 din Premier League. Victorie contestata pentru arsenal Arsenal s-a impus printr-un gol marcat de Alexis Sanchez (VIDEO) in ultima faza a partidei. Arbitrul meciului, Lee Mason, a vazut fault la contactul…

- Pe cat de frumoasa e Camille pe atat de tare se aprinde cand soțul ei, Morgan Schneiderlin, e criticat. Dupa ce jucatorul francez a fost exclus din lotul lui Everton pentru meciul cu Watford (3-2), in presa s-a scris ca la club i s-ar fi reproșat pregatirea fizica precara. Atat i-a trebuit Camillei…

- Mijlocașul lui Schalke 04, Leon Goretzka, ar putea evolua in sezonul urmator la Manchester City. Englezii scriu ca Goretzka este considerat de antrenorul "cetațenilor", Pep Guardiola, inlocuitorul perfect pentru Yaya Toure. ...

- FCSB a pierdut dupa o lunga perioada buna in Liga 1, 1-0 cu Poli Iasi, si risca sa piarda primul loc in clasament. Echipa lui Nicolae Dica a facut un meci slab, a intalnit un adversar foarte bine motivat si s-a recunoscut invinsa. La finalul jocului, explicatiile vicecampioanei au fost,…

- Managerul Jurgen Klopp s-a simti rau, miercuri, si a mers la spital. El nu a participat la antrenamentul echipei sale, FC Liverpool, a anuntat gruparea engleza. "A mers la spital ca o masura de precautie. Va reveni acasa in cursul serii, dar este posibil sa mai aiba nevoie de alte investigatii zilele…

- Dupa ce a fost invinsa de Romania saptamana trecuta, 0-2, Turcia, selecționata antrenata de Mircea Lucescu, a pierdut inca un amical, fiind invinsa pe teren propriu de Albania, fosta adversara a Romaniei de la EURO 2016, scor 2-3. ...

- Logodnica unui fotbalist de nationala apare pe un site cu continut pentru adulti din Austria, unde isi fac reclama escortele. Buna prietena cu Loredana Chivu, iubita jucatorului activeaza sub numele ”Christine” si se vinde pentru 150 E. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Portarul Florin Nita a declarat, joi seara, dupa meciul amical cu Turcia, scor 2-0, in care a intrat pe teren inlocuindu-l pe Costel Pantilimon in minutul 71, ca pentru el este un moment important din viata si cu siguranta va inrama tricoul pe care l-a purtat la acest joc."inainte de meci…

- "Am plans timp de 20 de minute atunci cand am aflat. Am fost socat. In copilarie, idolii mei au jucat pentru Albania. Nici nu-mi gasesc cuvintele acum. Sunt inca surprins. Am fost foarte bun in acest an, iar lucrurile arata din ce in ce mai bine. Am aflat in urma cu 3-4 saptamani de la oameni importanti…

- Kamer Qaka, mijlocașul adus in vara la CSM Poli Iași, a primit o veste deosebita, afland ca a fost convocat in premiera la naționala Albaniei. "Am plans timp de 20 de minute atunci cand am aflat. Am fost șocat. In copilarie, idolii mei au jucat pentru Albania. Nici nu-mi gasesc cuvintele acum. Sunt…

- "Cand am inceput sa joc fotbal cel mai mare vis al meu era sa joc pentru tara mea. Viata mi-a oferit, rand pe rand, tot ce mi-am dorit. Am jucat pentru echipa nationala, la diverse categorii de varsta, in aproape 100 de meciuri. Fiecare minut in care am pasit pe teren purtand acel echipament a fost…

- Nicolae Stanciu pretinde ca nu știe care sunt motivele din cauza carora este folosit foarte puțin la Anderlecht, echipa care l-a transferat in 2016 de la FCSB pentru 9,8 milioane de euro, transformandu-l in cel mai scump fotbalist din istoria clubului și a campionatului belgian. „N-am zis mai nimic…

- Charles Acolatse, mijlocasul de 22 de ani al celor de la Foresta Suceava, a fost convocat la nationala statului Togo. Acolatse, care evolueaza pentru Foresta Suceava din toamna acestui an, se afla la prima selectie pentru nationala din Togo, anunta TV Telekom Sport. 1 gola reusit Acolatse pentru Foresta…

- Clubul Leicester City a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, ca noul antrenor al echipei este francezul Claude Puel, care a semnat un contract valabil pana in iunie 2020. Puel va debuta pe banca tehnica a echipei din Leicester duminica, la meciul de pe teren propriu cu Everton, din Premier League.Claude…

- O noua moda se pare ca a aparut in fotbalul romanesc! In timp ce jucatorii trag tare prin cantonamente, sotiile acestora petrec de zor. Fita a fost lansata la Craiova, acolo unde nevasta unui fotbalist de nationala a facut chef de chef.

- Virgil van Dijk, fundasul celor de la Southampton, este tot mai aproape de plecarea de la "sfinti", FC Barcelona fiind ultimul club interesat de serviciile sale, anunta Mirror. Aparatorul olandez a fost urmarit de mai multi scouteri ai catalanilor la meciul dintre Olanda si Suedia, scor 2-0, cand van…

- Paige are patru ani si trece printr-o incercare cumplita: a fost diagnosticata cu cancer. Cosmarul a inceput in urma cu opt saptamani, atunci cand micuta a inceput sa aiba dureri ingrozitoare de cap.