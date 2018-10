Stiri pe aceeasi tema

- Nedelcu a jucat fundaș central cand existau stoperi suficienți, acum nu mai are voie in aparare, deși e criza mare. Becali nu-l mai lasa pe Dica sa-l coboare in defensiva, pentru ca Dragoș sa nu piarda naționala de tineret. Criteriilor dupa care Dica alegea echipa de start pana acum li s-a mai adaugat…

- Deși a declarat in mai multe randuri ca Dragoș Nedelcu, 21 de ani, va juca doar fundaș, Gigi Becali s-a razgandit. Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat ca Dragoș Nedelcu va juca de acum doar mijlocaș central și l-a laudat pe jucator. "Nedelcu nu va mai juca niciodata fundaș central. Acum m-am razgandint.…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca are o noua ținta pentru perioada de transferuri: Ionuț Vina. Becali s-a aratat interesat de Ionuț Vina, mijlocașul central de 23 de ani de la Viitorul, și ca ar putea sa-l transfere daca apar probleme in recuperarea lui Mihai Pintilii. "Daca recuperarea lui…

- Gigi Becali a declarat ieri ca-și mai dorește un mijlocaș central, care sa joace in fața apararii, alaturi de Dragoș Nedelcu, și spune ca in iarna il va transfera la FCSB. Patronul FCSB n-a dezvaluit numele jucatorului, insa spune ca l-a ochit deja, moment in care a intervenit Ilie Dumitrescu și a urmat…

- Finanțatorul CFR Cluj, Nelu Varga, ar fi vrut sa reduca la maxim cheltuielile, nemulțumit de eliminarea CFR Cluj din cupele europene. Varga ar fi vrut sa renunțe la CFR 2, echipa secunda care cheltuie bani și care a consumat sume mari de bani anul trecut. Atunci,…

- Nicolae Dica s-a aratat deranjat de o declarație a lui Dragoș Nedelcu, fotbalist folosit la meciul cu FC Botoșani, scor 2-2, fundaș central, deși postul sau obișnuit este cel de inchizator. Fotbalistul spune ca joaca oriunde il pune patronul, alimentand astfel discuțiile ca Nicolae Dica este dirijat…

- Nicolae Dica s-a aratat vizibil nemulțumit la conferința de presa de astazi vizavi de imprumutul lui Kamer Qaka (23 de ani) la Poli Iași, insa recunoaște ca n-a putut face nimic pentru a-l pastra. "Am avut o discuție și cu Qaka, și cu patronul echipei. Din pacate e decizia patronului de a renunța la…

- FCSB s-ar fi ințeles cu fostul fundaș dinamovist Ante Puljic (30 de ani) și ar urma sa perfecteze mutarea dupa meciul de astazi cu Hajduk, din turul III preliminar al Europa League. Ante Puljic ar urma sa semneze un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane, cu un salariu stagional de 15 mii…