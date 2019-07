Un fotbalist de 20 de ani a murit după ce a fost înjunghiat pe stradă Un fotbalist mexican, in varsta de 20 de ani, a murit dupa ce a fost atacat pe strada. Acesta a fost injunghiat. Mirsha Herrera Gastelum a fost omorat in data de 16 iulie. Tanarul fotbalist a fost injunghiat in piept. Tragedia a avut loc in localitatea Bachigualato. Mirsha a fost atacat pe strada de mai mulți barbți in jurul orei 13:00. Aceștia l-au injunghiat in piept, dupa care au fugit de la fața locului. deși tanarul fotbalist a fost transportat de urgența la spital, acesta nu a mai putut fi salvat, murind in urma ranilor grave pe care le-a suferit, potrivit animalpolitico.com. Se pare ca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Timis cauta un barbat de 33 de ani, care, in aceasta dimineata, a injunghiat doi oameni pe strada, in orasul Faget. Unul dintre ei a murit, celalalt este in stare grava. Atacul a avut loc miercuri dimineata, in jurul orei 8.00, intr-un parc din localitatea timiseana Faget. In urma apelului…

- O mama a fost condamnata la un an de pușcarie, dupa ce copilul ei, pe care l-a uitat in strada, a inghețat. Tragedia s-a produs la sfarșitul lunii noiembrie la Soltanești, raionul Nisporeni.

- Pana la urma, Diego Maradona (58 de ani) tot pleaca de la clubul mexican Dorados de Sinaloa. Nu pentru ca a ratat promovarea in prima liga. Legendarul El Pibe de Oro are mari probleme de sanatate. "Diego nu mai continua la Dorados. A ascultat sfaturile medicilor și va fi supus la doua intervenții chirurgicale:…

- Un grav accident de circulație petrecut aseara a dus la moartea unui tanar in varsta de doar 16 ani. Tragedia s-a petrecut pe strada Tiberiu din Arad, in jurul orei 23.20. Conform IPJ Arad, „un barbat de 30 ani, din Arad, a condus un autoturism pe str. Tiberiu, iar la intersecția cu strada Lacramioarelor…

- Cel puțin trei persoane au decedat vineri dimineața in urma unui luari de ostatici in orașul elvețian Zurich, a anunțat poliția, informeaza site-ul postului BBC News online, potrivit mediafax.Citește și: Atacat in emisiunea lui Mihai Gadea, liderul USR-PLUS contractat de Liviu Dragnea anunța:…

- Un barbat din Galati si-a gasit sfarsitul, dupa ce a intervenit intr-un conflict spontan dintre mai multi indivizi! El a vrut sa calmeze spiritele dar nu a simtit si pericolul. A fost injunghiat in piept. Atacul socant a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Urmeaza imagini si informatii…

- Un barbat de 42 de ani a fost omorat, in noaptea de joi spre vineri, in apropierea unei școli din Galați. Din primele informații, el a fost injunghiat cu un cuțit in piept, dupa ce a avut un conflict cu mai multe persoane, in strada. Polițiștii și procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Galați…

- Un barbat de 39 de ani a fost injunghiat pe o strada din municipiul Braila, in urma unui conflict spontan, el fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit informatiilor furnizate vineri de IPJ...